« Appelé Pakistanais, Khalistani »: Farooq Abdullah dit vouloir ramener « l’Inde de Gandhi »

Nous ne demandons pas le poste de Premier ministre ou de présidence mais notre combat est pour nos droits qui nous ont été arrachés, a déclaré Farooq Abdullah.

Le chef de la Conférence nationale, Farooq Abdullah, a déclaré qu’il voulait ramener l’Inde du Mahatma Gandhi. S’adressant aux travailleurs lors d’une convention d’une journée du parti à Sher-e-Kashmir Bhawan à Jammu, Abdullah a également regretté le fait qu’il s’appelait « Pakistanais et Khalistani ».

« Nous n’avons jamais lancé de slogan contre l’Inde. On nous appelait Pakistanais. Ici à Jammu, demandez à nos ouvriers, on nous appelait pakistanais. Dieu merci, nous ne nous appelions pas Khalistani. Mais on m’appelait même comme ça. Ils ont dit que je suis avec Bhindranwale. Dans quel Gurudawara des coups de feu ont-ils été tirés ?… Ils pensent que nous allons avoir peur….Nous vous combattrons et le ferons honnêtement….Nous suivons le chemin de (Mahatma) Gandhi et voulons ramener l’Inde de Gandhi. Nous avons passé un accord avec l’Hindoustan de Gandhi, pas avec l’Hindoustan de Godse. Nous n’avons jamais fait de différence entre hindou, musulman et sikh », a déclaré Abdullah (traduit vaguement de l’hindi/ourdou).

#REGARDER | Nous n’avons jamais lancé de slogan contre l’Inde. On nous appelait Pakistanais… On m’appelait même Khalistani… Nous suivons le chemin de (Mahatma) Gandhi et voulons ramener l’Inde de Gandhi : le chef de la Conférence nationale Farooq Abdullah à Jammu (07.12.2021) pic.twitter.com/MAVlzoGPas – ANI (@ANI) 8 décembre 2021

Abdullah a également déclaré que le Premier ministre Narendra Modi avait promis de supprimer « dil ki doori et Dilli ki doori (distance entre les cœurs et la distance avec Delhi) ». « Les cœurs n’étaient pas non plus liés et la distance entre JK et Delhi n’était pas comblée. Il devrait dire aux gens si quelque chose a changé », a déclaré Abdullah.

Le chef de la Conférence nationale a déclaré que la lutte pour la restauration du statut spécial du Jammu-et-Cachemire ne sera ni facile ni que Dieu n’enverra quelqu’un pour le combattre à leur place. « Nous devons nous lever et nous battre pour nos droits. Nous n’avons pas ramassé d’armes à feu ou de grenades ni lancé de pierre. Nous ne demandons pas le poste de Premier ministre ou de présidence, mais notre combat est pour nos droits qui nous ont été arrachés », a-t-il déclaré.

Abdullah a également exprimé ses inquiétudes quant à la situation au Jammu-et-Cachemire, affirmant que les bureaucrates sont devenus des autorités à part entière, ce qui a soumis la population à des misères et à des difficultés.

L’ancien ministre en chef a déclaré que les décisions anti-pauvres étaient nombreuses et a fait référence à l’arrêt du « Durbar Move », qui, selon lui, a été délibérément introduit pour assurer l’intégration parmi les habitants du Jammu, du Cachemire et du Ladakh.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.