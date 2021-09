Illustration : Tencent

Chaque fois que des nouvelles sur la Chine arrivent sur Internet, je me prépare à des simplifications excessives de la part des écrivains et des commentateurs de langue anglaise. Mais dans un pays comptant environ 720 millions de joueurs (environ le double de la population américaine), le contexte derrière les récentes restrictions de jeu imposées aux jeunes chinois n’est pas aussi simple que les récits sur la politique sinistre du grand gouvernement pourraient le laisser penser.

À partir du 1er septembre, les joueurs de moins de 18 ans sont limités à une heure de jeu par jour les vendredi, samedi, dimanche et jours fériés. Les restrictions imposées aux joueurs ne viennent pas d’une loi ; c’est un règlement de l’industrie récemment adopté par la National Press and Publication Administration (NPPA). En guise d’exemple parallèle : imaginez que vous êtes une entreprise américaine qui souhaite déverser des déchets radioactifs dans un lac et que l’Environmental Protection Agency a déclaré que vous ne pouvez pas le faire. Les règlements sont spécifiques, plutôt que largement appliqués à une population. La NPPA est une branche de réglementation du gouvernement qui supervise les médias imprimés, en ligne et audiovisuels plus largement, mais a seule compétence sur les jeux numériques.

En vertu de la réglementation, les sociétés de jeux sont chargées d’empêcher les mineurs d’accéder à leurs jeux pendant certaines heures et de démarrer les joueurs une fois le temps imparti écoulé. Jingtong Zhu, directeur de publication dans une société de jeux chinoise, a déclaré à Kotaku que les jeux chinois étaient auparavant limités à une heure et demie en semaine et à trois heures le week-end et les jours fériés. Le dernier mandat est donc un durcissement extrême des réglementations gouvernementales qui existent déjà depuis 2019.

Pourquoi ces règles existent-elles ? Bien qu’il puisse être tentant de généraliser le gouvernement chinois comme étant intrinsèquement réglementaire, il est important de considérer que le paysage du jeu en Chine est très différent de celui de l’Amérique du Nord et de l’Europe. Daniel Ahmad de Niko Partners a déclaré à Kotaku qu’environ 92 à 95% des jeux fabriqués en Chine sont basés sur un modèle de jeu gratuit. Ainsi, alors que la plupart des lecteurs de Kotaku pourraient considérer les titres propriétaires ou les jeux indépendants autonomes comme des « jeux vidéo », la plupart des joueurs chinois penseront probablement à un jeu d’arène de combat en ligne multijoueur gratuit (MOBA) comme Honor of Kings ou un gacha jeu comme Genshin Impact.

Cela signifie que la dépendance au jeu et les dépenses délictueuses, deux qualités associées à ces types de jeux, sont une préoccupation beaucoup plus répandue en Chine qu’en Occident. Mais les régulateurs expliquent également pourquoi les jeux chinois se sont révélés très différents par rapport aux jeux dans d’autres pays. Par exemple, Zhu a mentionné que l’interdiction des consoles en Chine depuis 15 ans était également motivée par des préoccupations concernant la dépendance aux jeux vidéo (une interdiction qui a sans doute conduit à la popularité des jeux gratuits).

L’industrie lucrative de l’esport en Chine, d’une valeur de 360 ​​millions de dollars, pose une autre complication à un récit anti-jeux clair et net. Selon Zhu, les gouvernements régionaux comme la ville de Shanghai soutiennent fortement les industries de l’esport et du développement de jeux. Pour une entreprise comme MiHoYo, qui se classe 88e parmi toutes les entreprises shanghaïennes en termes de revenus, sa contribution fiscale est un élément important de l’économie locale. Au niveau national, le ministère de l’Éducation a commencé à classer la gestion de l’esport comme une majeure officielle en 2016.

Il est donc assez ridicule de faire des déclarations générales sur la façon dont le gouvernement chinois (à quel niveau ? quelle branche ? des individus spécifiques ?) est nécessairement anti-gaming. Shanghai a même accueilli des bureaux étrangers tels qu’Ubisoft et Activision. Il est donc étrange de voir beaucoup de prises qui décrivent la Chine comme un pays anti-gaming. C’est le plus grand marché d’esports au monde, dans le pays qui compte le plus de joueurs. Il n’y a pas un seul intérêt chinois pour le jeu, et le président du pays n’est pas celui qui décide de tout.

Considérez également que tous les mineurs chinois ne sont pas touchés de la même manière. Comme on peut l’imaginer, les expériences des joueurs sont fortement influencées par des facteurs tels que le sexe et la classe. Le New York Times déclare que les parents ont été en grande partie la force motrice derrière les nouvelles restrictions de jeu, mais il laisse de côté certaines données importantes du rapport qu’il cite.

Selon le rapport du Centre d’aide juridique et de recherche pour les jeunes de Pékin, plus de 90 % des mineurs ayant des problèmes de dépendance au jeu sont des garçons et environ 70 % sont issus de familles de cols bleus. Si près des deux tiers des parents signalant un problème de dépendance au jeu sont des ouvriers, cela recadre le récit des restrictions en tant qu’initiative qui concerne principalement les familles qui travaillent. Le rapport a noté que les enfants reçoivent souvent des jeux mobiles lorsque leurs parents ne peuvent pas se permettre une garde d’enfants professionnelle.

Même après l’entrée en vigueur des restrictions de jeu, je ne pense pas qu’elles résoudront les facteurs qui ont poussé les parents lésés à exiger des réglementations plus strictes pour commencer. Bien que je ne prétende pas que les jeux gratuits soient irréprochables, les problèmes que les restrictions tentent de résoudre sont en partie causés par des facteurs socio-économiques externes.

La Chine a déjà un marché gris pour les jeux PC et consoles. Zhu a expliqué à Kotaku que Steam étant une opération à l’étranger, elle n’est pas soumise aux mêmes normes réglementaires. En fait, Steam comptait environ 30 millions d’utilisateurs chinois en 2018. Les réseaux privés virtuels (VPN) sont un autre moyen populaire d’accéder aux jeux vidéo. Mais les nouvelles réglementations de la NPPA ciblent principalement les jeux mobiles par conception ; comme l’a noté Zhu, la plupart des mineurs sont principalement des joueurs mobiles et ne sont pas de gros utilisateurs de Steam. Cependant, même les joueurs mobiles ne sont pas complètement malchanceux.

« Se conformer à la nouvelle règle n’est pas techniquement difficile car il s’agit simplement d’écrire de nouvelles [Software Development Kit] codes », a déclaré Zhu à Kotaku. “[SDKs are] intégré dans le cadre du processus de connexion. Ce qui se passe, c’est que lorsque de nouveaux joueurs se connectent, ils sont invités à entrer leur numéro d’identification qui vérifie ensuite leur âge. Chaque joueur doit se connecter avec son vrai nom…[and] tous [domestic] jeu qui opère légalement en Chine doit avoir cette fonction.

Selon Ahmad de Niko Partners, les parents ne sont pas interdits de donner leurs comptes adultes sans restriction à leurs enfants, et il existe un grand marché gris pour les comptes de jeux pour adultes. Si un joueur mineur le voulait, il pourrait contourner les nouvelles restrictions. Mais tous les joueurs ne sont pas nécessairement férus de technologie, et une réglementation d’une telle envergure peut avoir des conséquences imprévues… encore une fois.

Alors, où en sommes-nous? Mes sources ont convenu que la sévérité des restrictions est unique, même si les méthodes pour les faire respecter ne le sont pas. Personnellement, j’ai admiré la façon dont le Japon a mis en œuvre des réglementations de consommation sur les dépenses de gacha. Mais les nouvelles réglementations de la NPPA semblent trop ambitieuses. Alors que la perturbation économique de l’industrie devrait être survivable, les effets sur le mode de vie de millions de joueurs sont beaucoup plus difficiles à prévoir. Les joueurs chinois ne sont pas un monolithe, et chacun a sa propre relation personnelle avec le jeu. L’industrie ne définit pas uniquement le jeu. Les joueurs aussi.