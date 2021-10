Appelez cela la manie des transactions : un aperçu du marché en plein essor de cette année pour les fusions et acquisitions, les introductions en bourse, les SPAC et le capital-risque

Une capture d’écran de la liste de suivi des transactions de ., montrant les acquisitions récentes, les SPAC et les introductions en bourse. Cliquez sur l’image pour la liste complète.

Un autre jour, un autre accord.

C’est parfois ce que l’on ressent dans la salle de rédaction de . alors que nous suivons les derniers tours de table, les rachats de capitaux privés, les acquisitions, les introductions en bourse, les SPAC et toutes les autres transactions.

Cette année s’est avérée particulièrement chargée, en partie parce que c’est juste ça : OCCUPÉ. Autour de la salle de rédaction virtuelle ., également connue sous le nom de Slack, nous venons de commencer à surnommer cela l’ère de la « deal mania ».

Considérez ceci : sur le « Deal Tracker » de . dans le Pacifique Nord-Ouest – assurez-vous de consulter cette fabuleuse ressource ici – nous avons enregistré 55 acquisitions, SPAC, introductions en bourse et rachats de capitaux privés jusqu’à présent cette année.

Cela a commencé le 5 janvier lorsque Nintendo a englouti Next Level Games, basé à Vancouver, en Colombie-Britannique, et n’a cessé de rouler hier lorsque BitTitan, société de migration vers le cloud basée à Bellevue, dans l’État de Washington, a annoncé qu’elle était rachetée par Idera.

Sur ces 55 transactions, 39 étaient des acquisitions; neuf étaient des introductions en bourse ; quatre étaient des SPAC; et trois étaient des rachats de capitaux privés.

Ce type d’action de transaction provoque une folie sur notre liste . 200 des meilleures entreprises technologiques privées de la région, car nous supprimons les entreprises une fois qu’elles ont participé à l’une des transactions énumérées ci-dessus. Cela signifie que des entreprises de haut rang telles que Zipwhip, Extrahop, Auth0, Moz, Leafly et Rover ont toutes été supprimées – le taux de désabonnement le plus élevé que nous ayons vu depuis le lancement de la liste il y a près de dix ans.

Chez ., nous gardons également une liste distincte des financements en capital-risque du nord-ouest du Pacifique, et ce nombre s’élève désormais à 282. Cela signifie – puisque le 28 octobre est le 301e jour de l’année – nous avons vu près d’un accord de capital-risque par jour. Et l’activité sans précédent se poursuit, avec Rad Power Bikes, basé à Seattle, annonçant ce matin un financement massif de 154 millions de dollars.

Je suis sûr qu’avec quelques jours restants dans cette semaine de travail, d’autres offres sont en cours.

Pas étonnant que les investisseurs en capital-risque, les avocats et les banquiers d’investissement qui s’occupent de cette entreprise aient les yeux larmoyants. Il est difficile de s’endormir lorsque les offres affluent à ce rythme incroyable.

Il y a d’immenses quantités de capital désespérées pour une maison, et c’est le moteur de l’activité à chaque étape, en particulier les transactions importantes et ultérieures.

Il suffit de demander à Craig Sherman, un avocat de WSGR à Seattle qui structure divers accords de financement pour les startups. Il a dit que c’était le plus occupé depuis le boom des dot-com de la fin des années 1990.

« Il y a d’immenses quantités de capital désespérées pour une maison, et cela stimule l’activité à chaque étape, en particulier les gros contrats à un stade ultérieur », a déclaré Sherman à ., probablement pendant une courte pause de travail sur l’un de ces contrats.

Jason Stoffer de Maveron.

Il est intéressant de noter que l’avocat de longue date en valeurs mobilières des entreprises a déclaré que le flux des transactions pourrait en fait être en partie dû aux investisseurs piégés chez eux.

« Si vous ne pouvez pas partir en vacances et que vous ne pouvez pas voyager pour affaires, vous pouvez aussi bien rester au bureau à domicile et faire des affaires », a-t-il déclaré.

Dans un récent épisode du podcast ., le capital-risqueur de Seattle Jason Stoffer a noté que de nombreux observateurs de l’industrie s’inquiétaient d’une surchauffe du marché depuis au moins cinq ans. Mais Stoffer, pour sa part, pense qu’il y a un changement économique fondamental qui stimule l’activité des transactions.

« Les gens regardent leurs portefeuilles personnels et disent : ‘est-ce que je veux vraiment qu’il soit en dollars américains, ou est-ce que je veux posséder de vrais actifs ? Et, si je dois posséder des actifs, je pourrais aussi bien posséder des actifs avec un potentiel de croissance », a déclaré Stoffer, partenaire de Maveron, basé à Seattle. « Donc, je pense que ce que vous voyez est juste ce changement massif de part vers les entreprises technologiques privées et nouvellement publiques. »

Cette tendance se joue à l’échelle mondiale. . a récemment rapporté que le volume mondial des fusions et acquisitions avait atteint 4,33 billions de dollars au cours des neuf premiers mois de l’année, un record historique qui a éclipsé le dernier record de 4,1 billions de dollars en 2007.

Les dollars de capital-risque affluent également à des niveaux records – plus de 450 milliards de dollars au cours des trois premiers trimestres, selon CB Insights.

Les dollars mondiaux de capital-risque atteignent des records de tous les temps. (CB Insights Image)

Les SPAC, les sociétés d’acquisition à vocation spéciale qui étaient les chouchous du monde financier plus tôt dans l’année, sont également sur la bonne voie pour un décompte record avec 499 jusqu’à présent cette année. C’est plus du double du montant de l’année complète en 2020, et se compare à seulement 59 SPAC en 2019, selon SPACInsider.

Et, enfin, le marché des introductions en bourse reste robuste, EY rapportant que les offres publiques mondiales au troisième trimestre ont atteint un sommet en 20 ans.

Le nombre d’introductions en bourse en 2021 a déjà dépassé les totaux de l’année dernière. (Image EY)

Il y a eu 547 introductions en bourse au cours du seul troisième trimestre, représentant 106,3 milliards de dollars de volume de transactions, et le volume cumulé de l’année s’élève désormais à 330 milliards de dollars.

Alors, prenez tout cela ensemble – 4,3 billions de dollars d’acquisitions; 450 milliards de dollars de dépenses en capital-risque ; 330 milliards de dollars de produits d’introduction en bourse ; 138 milliards de dollars de transactions SPAC – et il ne vous reste qu’une chose : « deal mania ».