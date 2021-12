Appelez la finale du championnat de F1 entachée, mais pas son nouveau champion méritant · .

La possibilité que le combat de championnat captivant d’une saison entre Max Verstappen et Lewis Hamilton se termine indigne était largement anticipée.

La saison avait déjà vu de multiples collisions entre les rivaux du titre, des querelles amères sur les règlements techniques et une série d’appels déroutants de la direction de course. Au final, comme on pouvait s’y attendre, ce fut cette dernière qui provoqua une polémique qui jeta une ombre sur la conclusion du championnat.

Dans la foulée, des silences flagrants ont trahi le fait évident que ce n’était pas une finale dont la F1 pouvait être fière. Naturellement, Red Bull faisait la fête – en ce qui les concernait, ils avaient gagné – tandis que de Mercedes, il n’y avait pas eu un mot pendant près de quatre jours.

Le directeur de course de Formule 1 de la FIA, Michael Masi, dont l’appel controversé était au centre du différend, n’a pas répondu aux questions des médias ni même de la chaîne officielle F1 après la course. Le directeur du sport automobile de F1, Ross Brawn, n’a pas publié sa chronique d’après-course habituelle saluant les points forts de la dernière course. Une publication sur les réseaux sociaux de l’instance dirigeante s’exaltant sur la course finale a été rapidement retirée car il est devenu clair que Mercedes envisageait sérieusement de rendre l’affaire légale.

Jeudi, la F1 a été décrochée par la décision de Mercedes de ne pas aller de l’avant. Le directeur de l’équipe, Toto Wolff, est catégorique sur le fait qu’ils auraient réussi et a déclaré que la principale raison pour laquelle ils avaient choisi de ne pas continuer était que même gagner l’affaire ne restaurerait pas le titre perdu de Hamilton.

Analyse : Les quatre minutes qui ont changé le destin du championnat du monde 2021Nous ne saurons jamais s’il avait raison ou non sur leurs chances de gagner. . a demandé l’avis d’experts, qui ont soutenu Wolff. Mais la décision de Mercedes de garder sa main a épargné à la F1 des semaines, voire des mois, de querelles juridiques, et est arrivée juste à temps pour que Verstappen reçoive son trophée de championnat lors de la remise des prix de la FIA.

La principale question en jeu était de savoir si la décision de 2020 de Masi de poursuivre une période de voiture de sécurité jusqu’à ce que toutes les voitures se soient dédoublées parce que les règles l’exigent (selon ses mots) était conforme à sa décision de 2021 de mettre fin à la précipitation à une période de voiture de sécurité tout en n’autorisant que une partie des retardataires pour rejoindre le tour de tête. De toute évidence, ce n’était pas le cas.

Masi a choisi d’autoriser le nombre minimum de voitures à se défaire, ce qui supprimerait tout obstacle entre Verstappen et sa cible, tout en laissant le pilote Red Bull protégé de son rival le plus proche par des pilotes doublés qui ont été invités à garder leurs positions.

Cette décision bafouait toute notion d’équité sportive. Pas seulement pour les prétendants au titre, mais pour beaucoup de leurs rivaux. « Je ne comprends pas », a déclaré Lance Stroll alors qu’il demandait pourquoi on lui avait dit de rester un tour en arrière alors que d’autres avaient un tour en arrière. « Je devrais pouvoir doubler la Safety Car. Putain, qu’est-ce que c’est ? Daniel Ricciardo, Fernando Alonso, Lando Norris et d’autres ont exprimé un mélange d’incrédulité, de confusion et d’étonnement face à cette décision sans précédent.

Rapport: les coureurs du milieu de terrain de F1 sont restés «sans voix» et confus par un redémarrage tardif controverséAvec un intérêt pour la F1 en flèche grâce à son premier combat pour le titre depuis des années, et des dispositions rapides ayant été prises pour que la course de dimanche soit diffusée en direct sur des plateformes gratuites dans les pays d’origine des deux concurrents, ce fut une magnifique opportunité pour la F1 de gagner des légions de nouveaux fans . Il l’a fait exploser de façon spectaculaire.

Beaucoup de ces téléspectateurs pour la première fois auront conclu qu’il ne s’agit pas d’un sport mais du fac-similé de la WWE de l’automobile: un spectacle sur le thème de la voiture et conçu pour la télévision où les coups sont scénarisés et les règles sont conçues à la volée afin de créer un spectacle . Et qui pourrait leur en vouloir après avoir vu ça ?

Cette fin de saison lugubre était bien inférieure à ce que l’un ou l’autre de ses protagonistes méritait. Verstappen et Hamilton ont peut-être eu leurs rodages, mais ils nous ont également éblouis avec une conduite sublime et supérieure. Malgré leurs affrontements, ils se sont donnés crédit et ont couru férocement. C’était en grande partie une joie à regarder jusqu’au dernier tour.

Avec autant d’invectives qui volent encore environ six jours après la chute du drapeau à damier, il y a deux points qui doivent être soulignés à propos du nouveau champion du monde de F1. Premièrement, la fin de saison honteuse à Abu Dhabi n’était pas la faute de Verstappen. Comme il l’a dit, il a vu un feu vert et il a couru. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu’un pilote de course fasse autre chose.

Deuxièmement, alors que Mercedes a raison de dire que Hamilton s’est fait voler le titre par des forces indépendantes de sa volonté, cela ne fait pas de Verstappen un champion indigne. Et, au crédit de Mercedes, ils ont été prompts à louer le travail qu’il a fait. Les autres devraient suivre leur exemple.

Le plus récent champion du monde de F1Le plus fervent détracteur de Verstappen pourrait essayer de contester bon nombre de ses grosses pertes de points cette année. « Le crash de Silverstone ? » « Trop intransigeant avec Hamilton. » « Défaillance des pneus de Bakou ? » « Oui, mais qu’a dit Pirelli à propos de la pression des pneus par la suite ? » Etc.

Mais alors regardez une course comme la Hongrie. Verstappen a été éliminé de manière irréprochable dans le premier tour de la course, ce qui lui a facilement coûté plus de points qu’il n’en a gagné dans le dernier tour de la saison. Rien de tel n’est arrivé à Hamilton toute l’année. En effet, il y a eu de nombreuses occasions où Hamilton a eu le choc du vert, notamment les drapeaux rouges à Imola et Silverstone. En dehors des quelques sans-buts de Verstappen, il a gagné (10 fois) ou s’est classé deuxième (huit fois).

Certes, à Abu Dhabi, Hamilton a été plus que malchanceux, il a été victime d’une décision erronée qui a placé le spectacle au-dessus du sport. Il ne méritait pas de perdre le titre de cette façon – ni Verstappen si les rôles avaient été inversés.

La FIA a promis un « exercice d’analyse détaillée et de clarification » en réponse. Il est douteux qu’une « clarification » soit nécessaire ou qu’une grande partie du « malentendu » auquel ils ont également fait référence existe.

Leur priorité devrait être de comprendre ce qui n’a pas fonctionné, d’expliquer pourquoi et de s’assurer qu’aucun championnat ne soit à nouveau « terni » de cette façon.

