Appelez la foule de Trump comme vous voulez, sauf conservateur

INDIANAPOLIS – À tout le moins, il est temps d’arrêter de les appeler conservateurs.

Les textes et autres documents que l’enquête de la Chambre des représentants des États-Unis sur ce qui a conduit à l’insurrection du 6 janvier a découvert montrent que le président Donald Trump, ses collaborateurs, ses avocats et ses apologistes sont beaucoup de choses.

Ouais.

Des baratineurs ?

Définitivement.

Menteurs?

Sans question.

Les criminels?

Cela reste à déterminer, d’où la nécessité d’enquêter.

Mais une chose est claire, c’est qu’ils ne sont pas conservateurs.

Un conservateur, comme le terme a toujours été compris, est attaché à un ensemble de valeurs. Les conservateurs croient aux traditions. Ils défendent les institutions et les remparts de l’autonomie gouvernementale comme s’ils étaient leurs propres enfants. Ils se méfient du pouvoir concentré, en particulier lorsqu’il est entre les mains d’une seule personne, c’est pourquoi ils sont si attachés à l’idée d’un gouvernement limité.

Surtout, ils vénèrent la primauté du droit.

Ils voient un système de lois bien établi non seulement comme le meilleur moyen de préserver la liberté, mais comme une ligne de défense importante contre la sauvagerie de l’anarchie et la tyrannie de la foule.

Les membres de la foule Trump n’adhèrent à aucun de ces principes.

Ils défient les citations à comparaître légitimes. Ils trafiquent et perturbent les procédures du gouvernement légitime. Ils tentent d’annuler les élections légales simplement parce qu’ils n’aiment pas le résultat.

Et ils recourent à la violence quand ils n’obtiennent pas ce qu’ils veulent.

En fait, le seul engagement de cette foule de mécréants semble être d’arriver à ses fins et de s’accrocher au pouvoir, quel qu’en soit le prix pour la nation et son peuple.

C’est ce que révèlent les textes de l’ancien chef de cabinet de Trump à la Maison Blanche, Mark Meadows.

Ces textes, en particulier ceux lus à haute voix par la représentante Liz Cheney, R-Wyoming, et la représentante Adam Schiff, D-Californie, ont montré que, malgré les protestations ultérieures de Trump et des divers membres de son coin amen que l’attaque du 6 janvier sur le Capitole n’était pas si grave ou le travail de progressistes infiltrés, les amis et alliés de l’ancien président savaient qui était responsable.

Ils savaient aussi que c’était une grosse affaire.

S’il y avait un thème dominant dans les messages paniqués que le propre fils de Trump, ses fidèles esclaves du caucus républicain de la Chambre et ses messagers de Fox News envoyés à Meadows, c’est qu’ils se sont rendu compte que c’était leur monstre qui avait été laissé sortir de son cage.

Et ils avaient peur – en fait, terrifiés jusque dans leurs shorts et leurs chaussettes – que cela détruise tout ce qu’ils voient.

Y compris eux.

La révélation la plus dévastatrice a peut-être été celle de la série de textes que Donald Trump Jr. a envoyés à Meadows. Dans ceux-ci, le jeune Trump a imploré Meadows de demander à l’aîné de Trump de dire à la foule de rentrer chez eux avant que cette multitude de voyous n’endommage durablement l’héritage de la famille.

C’était édifiant de voir que le jeune Trump s’inquiétait exclusivement de ce que le chaos du 6 janvier faisait à la marque familiale, pas à la nation elle-même.

(Un aparté : cela a également dû être touchant pour la foule des valeurs familiales de voir que l’un des propres enfants du président a dû transmettre un message important au personnel parce que le fils ne pouvait pas compter sur son père pour prendre l’appel ou écouter lui.)

Étant donné que Meadows a pratiquement repris le flambeau de la Constitution en refusant de témoigner même sur des questions qui ne pourraient pas être couvertes par le privilège exécutif, il n’est pas surprenant que la Chambre ait voté en faveur de son outrage criminel au Congrès.

En fait, c’est approprié.

Donald Trump et ses sbires à la Chambre et dans les médias peuvent fulminer que l’enquête est partisane ou une atteinte à la vie privée.

Mais il est difficile de donner foi à ces plaintes lorsque les républicains ont refusé de participer à l’enquête, même dans les conditions qu’ils ont proposées et auxquelles ils ont initialement consenti, et Meadows a volontairement fourni les textes à l’enquête de la Chambre.

Ce sont les meilleurs écrans de fumée que l’ancien président et ses facilitateurs puissent évoquer, car la seule chose qu’ils ne peuvent pas faire – sous serment, au moins – est de dire que les textes ne sont pas la vérité.

Parce qu’ils ne peuvent pas nier cette vérité, ils mentiront, ils tailleront, ils traduiront, ils esquiveront et ils couvriront.

Il existe de nombreuses façons de décrire un tel comportement.

Mais aucune de ces manières n’est « conservatrice ».

