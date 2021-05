Appelez votre mère Annulé à ABC ⋆ .

ABC ne composera plus Appelez votre mère.

Le réseau a officiellement annulé la comédie Kyra Sedgwick après une saison mal notée.

Sedgwick a révélé la nouvelle sur Twitter, tout en observant la façon dont ABC a programmé la série.

«Avant qu’il ne soit diffusé dans le monde, je veux que mes fans soient les premiers à savoir que mercredi prochain sera le dernier épisode de Call Your Mother», a écrit l’actrice.

«Vous avez été si merveilleux de vous écouter chaque semaine, ou toutes les deux semaines ou toutes les deux semaines! Le déploiement était fou!

En effet, le déploiement n’a pas été formidable, les cinq premiers épisodes étant diffusés sans interruption.

La programmation des sept prochains épisodes a été omniprésente, mais cela pourrait être attribué à la pandémie, qui a changé la façon dont la télévision est produite.

Les cotes d’écoute n’ont pas été bonnes, la série ne comptant en moyenne que 2,5 millions de téléspectateurs et une cote de 0,4 sur ses 12 diffusions.

Parmi les sept comédies sur ABC, la série est arrivée dernière de la démo et cinquième du nombre total de téléspectateurs, mais le réseau a de meilleures options à choisir pour la saison prochaine.

En plus de Sedgwick, la série mettait également en vedette Joey Bragg, Rachel Sennott, Austin Crute, Emma Caymares et Patrick Brammall.

L’annulation marque un autre un-et-fait pour Sedwick à ABC, venant de Ten Days in the Valley.

ABC a déjà renouvelé Grey’s Anatomy, Station 19, The Food Doctor, Big Sky et Black-ish.

Les émissions en attente de nouvelles sur leur avenir sont The Goldbergs, The Conners, American Housewife, The Rookie, A Million Little Things, Home Economics, Rebel, Mixed-ish et For Life.

Les pilotes d’ABC en lice pour la saison prochaine incluent Acts of Crime, Dark Horse, Epic, National Parks, Promised Land, Queens, Triage, Black Don’t Crack, Bucktown, Maggie et The Wonder Years.

D’autres renouvellements et annulations d’ABC sont attendus aujourd’hui.

Que pensez-vous de l’annulation?

Espérez-vous qu’un autre réseau le reprenne?

