Appelle Fox ‘Fax’, s’en prend à Peter Doocy et détruit son propre argument sur les masques – RedState ⋆ .

Joe Biden a parlé brièvement de la Maison Blanche aujourd’hui aux journalistes pour annoncer une exigence de vaccination ou de masquage pour les travailleurs fédéraux, ainsi que d’autres mesures pour stimuler les vaccinations.

Il a déclaré que les employés fédéraux civils devront « attester » qu’ils ont été vaccinés. Sinon, ils devraient se soumettre aux directives régulières de test et de masquage COVID-19, avec des restrictions sur leurs déplacements. La Maison Blanche a également déclaré qu’elle encouragerait les localités à fournir 100 $ aux personnes nouvellement vaccinées en utilisant les fonds de secours COVID-19 restants, selon les informations qu’elles ont publiées aujourd’hui.

Ils vont restreindre les déplacements ? Préparez-vous à d’autres défis constitutionnels. Et donner aux gens plus d’argent gratuit ? Cela devrait bien se passer avec ceux déjà vaccinés.

La Maison Blanche oblige désormais le personnel et les journalistes de la Maison Blanche à porter des masques même s’ils sont entièrement vaccinés et c’est ce qu’ils font généralement pression pour la plupart des pays où la variante Delta a un impact « substantiel ».

Malgré tout cela, Biden a déclaré que nous n’étions pas susceptibles de voir une augmentation comparable des hospitalisations ou des décès à travers le pays.

Biden défend les mandats de masque sur les Américains vaccinés tout en admettant que les États-Unis « ne connaîtront probablement pas une augmentation comparable des hospitalisations ou des décès ». pic.twitter.com/w86n2jsjKh – Recherche RNC (@RNCResearch) 29 juillet 2021

Alors pourquoi tout ce double jeu et cette panique ? La seule chose qui compte vraiment, ce sont les hospitalisations et les décès. Tout le reste nous fait passer à l’immunité collective parce que les gens se rétablissent.

Joe Biden appelle Fox News “Fax” News pic.twitter.com/kHDXhVBMIy – Recherche RNC (@RNCResearch) 29 juillet 2021

Fox a sûrement plus de « fax/faits » que la Maison Blanche. C’est peut-être le problème de Joe ? Mais écrivez-en un autre sur le tableau de “Que diable dit Joe Biden?”

Il essaie de convaincre les gens qui ne sont pas sûrs de se faire vacciner, affirmant qu’il sait que certains pensent que les essais ont été précipités. Eh bien, pourquoi penseraient-ils cela, simplement parce que Joe Biden l’a revendiqué l’année dernière lorsque le président Donald Trump était au pouvoir ? Bon sang, alors il est contrarié que les gens puissent le croire ?

Biden ne comprend pas pourquoi les Américains non vaccinés pensent que les vaccins ont été précipités. Peut-être parce qu’il a littéralement dit l’année dernière : « Il est peu probable qu’il passe par tous les tests… et essais qui doivent être faits. REGARDER👇 pic.twitter.com/ZyHIHEvsWN – Kyle Martinsen (@KyleMartinsen_) 29 juillet 2021

Il parle de ce qui doit être fait en toussant dans sa main.

Tout en discutant des exigences en matière de vaccins, Joe Biden tousse dans sa main et enfreint les consignes de santé. pic.twitter.com/cujj3usagV – Recherche RNC (@RNCResearch) 29 juillet 2021

Puis il s’en va sans son masque.

Joe Biden s’éloigne du podium sans masque, violant son propre mandat de masque. pic.twitter.com/6vvaSuJdMb – Recherche RNC (@RNCResearch) 29 juillet 2021

Mais Biden ne pouvait pas tout à fait se faufiler sans que Peter Doocy de Fox lui pose une question importante. Doocy a posé des questions sur les déclarations de Biden en mai qui disaient essentiellement que si vous étiez vacciné, vous n’auriez plus à porter de masque, mais maintenant il dit que vous devez être vacciné et porter un masque. Tout d’abord, Biden dit qu’il n’a pas dit cela, puis il soutient que c’était “vrai à l’époque”. Donc en gros : « On a menti, et il faut quand même les porter. Surprendre!”

Doocy contre Biden 🔥 Doocy : Vous avez dit que si vous étiez complètement vacciné, vous n’avez plus besoin de porter de masque.

Biden : Je n’ai pas dit ça.

Doocy : Tu l’as fait. (….) Doocy : En mai, vous avez donné l’impression que le vaccin était le ticket pour perdre le masque pour toujours.

Biden: C’était vrai à l’époque. pic.twitter.com/0ITF0GZZqM – Curtis Houck (@CurtisHouck) 29 juillet 2021

Oui, Joe l’a dit, comme je l’ai écrit hier. Il a déclaré que les gens «n’étaient plus» obligés de porter un masque.

Les amis, si vous êtes complètement vacciné, vous n’avez plus besoin de porter de masque. Si vous n’êtes pas encore vacciné, rendez-vous sur https://t.co/4MYpWqXVVo pour trouver un vaccin et masquez-vous jusqu’à ce que vous soyez complètement vacciné. pic.twitter.com/qcyG2WyCG2 – Président Biden (@POTUS) 13 mai 2021

Ce qui est « vrai » pour Joe Biden n’a aucun rapport avec les faits, la science ou la réalité. Il n’est également jamais capable d’être défié et de le prendre comme un adulte poli, il le perd toujours et se rétracte en réponse. Il y aura toujours des variantes. En effet, il y avait des variantes en mai. S’il s’agissait du président Donald Trump, le reste des médias lui reprocherait de ne pas avoir exclu la variante Delta et de n’avoir pris aucune mesure pour l’empêcher.

Arrêtez déjà avec les mandats. Si vous admettez que les hospitalisations et les décès ne vont pas augmenter de manière comparable, alors pourquoi faisons-nous même cela? Quel est l’intérêt de toutes ces restrictions ? Parce que ce sont les seules statistiques qui comptent vraiment. Il a vraiment fait exploser tout son argument de masque avec cet aveu. C’est le gros point à retenir ici et cela devrait mettre un terme à toute cette poussée.