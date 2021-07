« Appelle-le simplement Harry ! » – Un expert demande la fin de la rangée de titres de SAR le prince Harry et Sussex | Royale | Nouvelles

Le prince Harry, 36 ans, et Meghan Markle, 39 ans, ont conservé leurs styles de HRH et leurs titres de duc et de duchesse de Sussex malgré leur départ de la famille royale l’année dernière. Cependant, l’activité commerciale des Sussex depuis leur démission et plus particulièrement leur interview explosive avec Oprah Winfrey en mars a incité la reine à les dépouiller de leur statut royal.

Un expert constitutionnel a fait valoir que l’attachement durable de la reine à son petit-fils et l’absence de précédents historiques récents pour la suppression des titres royaux rendent une telle décision peu probable.

Au lieu de cela, il a défendu le souhait de confidentialité de Harry et a fait valoir que le débat autour des titres de Harry était devenu déplacé.

Discutant de la dispute autour du titre de Harry, l’expert constitutionnel Iaian MacMarthanne a déclaré à Express.co.uk: “Tout ce débat est devenu émouvant et tendu et, par conséquent, l’objectif de la conversation est devenu déplacé.”

L’universitaire a fait valoir que le statut royal de Harry diminuerait avec le temps avec la naissance de nouveaux membres de la famille royale.

M. MacMarthanne a déclaré: “Il est la princesse Margaret et le prince Andrew de sa génération. Qui se souvient aujourd’hui de SAR la princesse Mary, princesse royale, comtesse de Harewood; SAR le prince Henry, duc de Gloucester; SAR le prince George, duc de Kent; ou SAR le prince Jean, tous les enfants d’un monarque, tous les frères et sœurs d’un roi, la tante et les oncles d’Elizabeth II ? »

Il a ajouté: “C’est la réalité monarchique, c’est aussi la réalité du prince Harry.”

Harry et Meghan ont continué à échanger leurs titres de duc et de duchesse malgré la promesse contraire à la reine.

Le livre pour enfants de Meghan, The Bench, a été publié sous “Meghan, duchesse de Sussex” tandis qu’un récent communiqué de presse annonçant les prochains mémoires de Harry l’appelait le duc de Sussex.

Cependant, M. MacMarthanne a défendu Harry et a affirmé que les gens devraient respecter son souhait d’être connu non pas comme un royal mais comme “l’homme qu’il est devenu”.

Il a ajouté: “Plutôt que de nous inquiéter des titres dont jouit le prince Harry, ou de sa position dans la ligne de succession, peut-être pourrions-nous tous plutôt envisager de respecter le souhait du prince de le voir” non pas comme le prince qu’il est né, mais plutôt comme l’homme qu’il est devenu’ et cesser de l’appeler par un style ou un titre faisant référence à son passé royal.

« Pourquoi ne pouvons-nous pas l’appeler Harry Mountbatten-Windsor, ou comme il l’a lui-même demandé, peu après son départ, Harry ?

“S’il cherche un nouvel avenir sans restrictions ni nomenclature royales, qu’il l’ait.”

M. MacMarthanne a fait valoir que le monde devrait “aller de l’avant” et permettre au titre de prince de Harry de disparaître.

Il a ajouté: “Quand un roi meurt, le cri sort:” Le roi est mort, vive le roi (ou la reine)! “, que diriez-vous d’essayer d’embrasser les souhaits de Harry, sa douleur génétique et les nombreux récits qu’il propose maintenant et s’exclamer « Le prince Harry est mort, vive Harry ! », et nous allons tous de l’avant et donnons à cet homme l’intimité qu’il exige et a demandée et pour laquelle il a abandonné et rejeté son droit d’aînesse royal.

“Ce n’est qu’en parlant de lui en tant que prince, ou en considérant sa place dans la ligne de succession que nous donnons plus de vie à ses propres contradictions et hypocrisies et les tolérons.

« Ne serait-il pas plus gentil et plus solidaire de l’accompagner dans sa transition vers la vie qu’il prétend vouloir, une vie dans laquelle il est à la fois un particulier et un non-royal ?

“Faisons désormais simple, appelons-le Harry, et ne reconnaissons pas sa place dans la succession, après tout, à moins d’un événement calamiteux, sans précédent dans l’histoire royale, lui et ses héritiers n’accéderont jamais au trône.”

En l’appelant “juste Harry”, M. MacMarthanne a affirmé que le débat toxique autour de ses titres et de ceux de Meghan pourrait être mis au lit.

L’expert a conclu : « En adoptant cette approche, chacun obtiendra ce qu’il veut : une monarchie encore plus allégée qu’on ne l’avait imaginé au départ (Prince Charles) ; la vie privée et la liberté de gagner de l’argent (Harry) ; et de ne plus reconnaître les titres ou la place de Harry. dans la succession (une partie lésée du public britannique).”