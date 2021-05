Appelle mon agent! remporte un remake au Royaume-Uni alors que Jim Broadbent rejoint le casting ⋆ .

Appelle mon agent! obtient un remake au Royaume-Uni (Image: Netflix)

Appelle mon agent! a décroché son propre remake au Royaume-Uni avec l’acteur oscarisé Jim Broadbent rejoignant un casting de stars.

Selon les rapports, l’adaptation conservera l’essence de la série française qui suit la société de talents parisienne ASK agents alors qu’ils se démènent pour garder leurs clients vedettes heureux et leur entreprise à flot.

Cependant, Deadline affirme que la recréation, de John Morton de W1A, intégrera «la sensibilité britannique et introduira de nouveaux scénarios».

Également en vedette dans Call My Agent! La version britannique sera l’actrice nominée aux Tony Lydia Leonard dans le rôle d’Alexa, dans un rôle vaguement basé sur Andréa Martel de Camille Cottin.

Il a également été révélé que la star de Pirates des Caraïbes, Jack Davenport, jouera Jonathan, qui s’apparente à peu près au personnage de Mathias Barneville.

Ailleurs, Maggie Steed de Chewing Gum a été choisie pour le rôle de Stella, Prasanna Puwanarajah incarnera Dan, Harry Trevaldwyn du roi assumera le rôle d’Ollie et Hiftu Quasem de Killing Eve jouera Misha.

La publication rapporte qu’un certain nombre d’énormes célébrités britanniques et américaines ont été alignées pour faire des apparitions.

Taquinant ce qui est en magasin, le producteur exécutif Christian Baute a déclaré: “ Un mauvais comportement est implicite dans la série mais pas un scénario explicite.

«Nous voyons des êtres humains, pas seulement des cadres. C’est en arrière-plan, mais pas au centre de notre histoire.

Le président de Bron Television, David Davoli, a ajouté: “ L’écriture de John a une nature fantaisiste et une authenticité de ses personnages qui ne manquera pas de résonner auprès du public du monde entier.

«C’est grâce à l’écriture de John que nous avons attiré des talents aussi forts devant et derrière la caméra.

Appelle mon agent! est disponible pour diffuser sur Netflix.

