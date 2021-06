Appels à prier pour la santé manifestement détériorée de Trump ⋆ 10z viral

Le discours très troublant de samedi de Trump, qui a démontré un tel déclin de la santé de Trump, qu’il ne pouvait être ignoré malgré le fait que Fox News a désespérément essayé de ne pas le couvrir une minute. Lorsque MSNBC couvre plus un discours de Trump que Fox News (MSNBC est entré et sorti des 85 minutes, comme on pourrait s’y attendre de Fox), c’est tellement évidemment un “signe” qu’il fallait se demander si quelqu’un avait prévenu Fox, “Ne montrez pas une seule minute.”

Chaque détail du discours a reçu plus de couverture qu’il ne le méritait probablement, même sur ce site Web. Ainsi, cette colonne n’est pas sur le discours. Il s’agit de la réaction du pays, qui est finalement bien plus importante car elle pourrait facilement changer l’histoire. Chaque fibre de l’être de Trump s’est engagée à redevenir président, il croit vraiment à l’illusion qu’il peut être réintégré cet été si certains « audits » montrent qu’il « a gagné » certains États. Ou, nous supposons qu’il croit à un autre coup. Bien sûr, il pense qu’il gagnerait en 2004 et c’est peut-être vrai. Certains États violets ont rendu presque impossible la victoire des démocrates.

Sauf que les MAGA pourraient aussi être dérangés par le discours. Bien entendu les plus endurcis ne seront pas du tout impactés. Mais comme nous l’avons toujours dit, cela ne prend qu’une baisse de 5 à 10% du soutien et il est parti, pour toujours, au moins en tant que candidat viable lui-même. Le mot autour du monde MAGA est qu’il pourrait faire campagne pour un siège au Congrès et espérer devenir président de la Chambre ou simplement faire campagne pour une majorité du GOP sans avoir besoin d’un siège. Étonnamment, il pourrait toujours être nommé Président sans en être membre.

La détérioration de Trump était si prononcée qu’elle a poussé le démocrate libéral Eric Swalwell à tweeter en demandant des prières pour que la santé de Trump s’améliore :

Mettez la politique de côté et priez pour la santé de Donald Trump. Il avait l’air léthargique et avait l’air doux ce soir. – Représentant Eric Swalwell (@RepSwalwell) 6 juin 2021

Les partisans démocrates ont presque unanimement rejeté le fait que quiconque devrait souhaiter bonne chance à Trump. Une partie importante d’entre eux ont répondu par des désaccords plutôt dégoûtants. C’est un appel difficile. Ce site est fier de ne jamais souhaiter de mauvaise santé à personne, même à Trump lorsqu’il a eu COVID. Mais cela ne signifie pas que nous devons prier pour des guérisons miraculeuses d’un état presque irréversible. L’homme a passé sa vie à se moquer de toute imperfection chez les autres.

Nous ne prions pas pour lui. Oh, et encore une chose. Nous ne pouvons pas le prouver, mais nous parions tout ce que nous avons que Swalwell ne prie pas non plus. Il pourrait simplement souligner et informer tout le monde sur son fil que Trump l’a perdu. Nous prions pour que les partisans de Trump le comprennent aussi.

