Appels à une élection partielle après la deuxième défaite du député SNP au nouveau parti de Salmond

tout a été fait pour des élections partielles après la défection d’un deuxième politicien du SNP dans le nouveau parti Alba d’Alex Salmond.

Neale Hanvey suit le député de East Lothian Kenny MacAskill en rejoignant l’opération nouvellement formée, après avoir été précédemment suspendue par le SNP pour avoir utilisé un langage antisémite sur les médias sociaux.

Il s’est excusé pour toute infraction causée dans les jours suivant sa suspension.

M. Salmond a annoncé qu’il se présenterait comme candidat aux élections de mai à Holyrood dans le cadre des plans visant à obtenir une «supermajorité» pour les partisans de l’indépendance au Parlement.

M. Hanvey a déclaré: «Le peuple écossais sera toujours ma priorité et c’est donc un véritable honneur de défendre Alba et une supermajorité indépendante.»

Le coprésident de la campagne travailliste écossaise, Neil Bibby, a déclaré: «La défection du controversé Neale Hanvey vers le parti Alba révèle le désarroi total dans lequel se trouve le SNP.

«L’Écosse mérite tellement mieux que cette politique de rancune, de personnalité et d’ego.

«Neale Hanvey et Kenny MacAskill doivent tous deux se retirer et donner à leurs électeurs la possibilité d’élire des politiciens plus intéressés à garantir le rétablissement de l’Écosse qu’à refaire sans cesse la guerre d’hier.

M. Hanvey, le député de Kirkcaldy et Cowdenbeath, a perdu son rôle de porte-parole du vaccin SNP en février après avoir publié un message sur une page de crowdfunder collectant des fonds pour intenter une action en diffamation contre la députée d’Aberdeen North Kirsty Blackman et d’autres.

Le président de la campagne des libéraux démocrates écossais, Alistair Carmichael, a déclaré: «Comme de la peinture arrachant un vieux mur en ruine, la défection de Neale Hanvey est le dernier épisode de la guerre civile amère, tordue et divisée des nationalistes.

L’ancien secrétaire à la Justice, M. MacAskill, a déclaré qu’il ne se retirerait pas pour permettre une élection partielle.

Il a déclaré à Sky’s Ridge dimanche: «Je ferai ce qui a été fait avant.

«Au début du Parlement écossais, Donald Dewar et les députés travaillistes ont exercé un double mandat.

«Au cours du Parlement dans lequel j’ai servi, Alex Salmond et, en fait, John Swinney, le vice-premier ministre du Parlement écossais, étaient titulaires d’un double mandat et représentaient à la fois Westminster et Holyrood.

«Je chercherai donc à représenter Holyrood et à contenir et à continuer de servir mes électeurs d’East Lothian.»

Pendant ce temps, la conseillère du North Lanarkshire, Lynne Anderson, a également quitté le SNP pour Alba.

Le lancement du parti intervient après une période agitée pour le SNP et le gouvernement écossais dirigé par le successeur de M. Salmond, Nicola Sturgeon.

Le parti Alba ne sera que des candidats permanents dans les listes régionales dans le but d’augmenter les chiffres pro-indépendance à Holyrood.

M. Salmond a déclaré que son parti mènerait une campagne «positive» et a exhorté les électeurs à soutenir le SNP ou un autre parti indépendantiste dans les sièges de circonscription.