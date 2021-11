Appels à une enquête urgente après que des milliers de personnes meurent de conditions non-Covid

Des milliers de décès excessifs ont été liés à des affections «potentiellement réversibles» telles que les cardiopathies ischémiques, la cirrhose du foie et le diabète (Photo: .)

Les experts ont demandé une enquête «urgente» car les chiffres montrent que près de 10 000 personnes de plus que d’habitude sont décédées au cours des quatre derniers mois de conditions non-Covid.

La vague dévastatrice survient alors que la liste d’attente du NHS atteint un nouveau record avec 5,83 millions de patients en attente de procédures électives en Angleterre.

On craint que de nombreuses personnes souffrant de maladies traitables ne meurent à la suite de l’annulation par les hôpitaux de milliers de rendez-vous au cours des jours les plus sombres de la pandémie.

L’Angleterre et le Pays de Galles ont enregistré 20 823 décès de plus que la moyenne quinquennale au cours des 18 dernières semaines, selon les données de l’Office for National Statistics.

Parmi ceux-ci, 9 292 décès – 45% – n’impliquaient pas de coronavirus, tandis que 11 531 étaient liés.

Un expert de la santé a averti que « nous devons de toute urgence comprendre ce qui ne va pas ».

Le professeur Carl Heneghan, directeur du Center for Evidence-Based Medicine de l’Université d’Oxford, a déclaré au Telegraph que des milliers de décès excessifs étaient liés à des affections «potentiellement réversibles» telles que les cardiopathies ischémiques, la cirrhose du foie et le diabète.

Il a déclaré: « Cela va au-delà de la simple observation des chiffres bruts et des certificats de décès. Nous devons revenir en arrière et voir si ces décès ont des causes évitables.

Un patient est transporté hors d’une ambulance au Royal London Hospital (Photo: . Europe)

«Cela pourrait être les retombées du manque de soins évitables pendant la pandémie, et ce qui se passe en aval de cela.

« Nous devons de toute urgence comprendre ce qui ne va pas et une enquête sur les causes profondes pour déterminer les actions qui peuvent empêcher d’autres décès inutiles. »

Le nombre de décès toutes causes a tendance à augmenter vers la fin de l’année.

Mais le nombre total reste supérieur à la moyenne pour la même semaine au cours des cinq années de 2015 à 2019, a averti le professeur de statistiques appliquées Kevin McConway.

Le nombre de décès dans les maisons privées est également supérieur de 40,9% à la moyenne quinquennale, avec «la plupart des décès excédentaires n’impliquant pas Covid-19».

Cela survient alors que les temps de réponse des ambulances en Angleterre sont maintenant à leur plus haut niveau depuis le début des records, les leaders de l’industrie admettant même que les soins aux patients sont compromis.

Un homme a récemment raconté comment il avait survécu à neuf accidents vasculaires cérébraux après que son ambulance ne se soit pas présentée.

Plus : Coronavirus



Il craint que d’autres n’aient pas autant de chance, car il a été révélé que le temps d’attente moyen pour les appels d’AVC 999 est de près de 54 minutes – dangereusement bien au-dessus de l’objectif de 18 minutes.

Plus de 120 000 personnes ont attendu au moins quatre heures dans les départements A&E le mois dernier – une augmentation de plus de 50 % depuis octobre 2019, a averti le Royal College of Nursing dans un récent rapport.

Cela survient alors que le gouvernement exhorte les plus de 40 ans à obtenir des injections de rappel pour éviter une crise hivernale de Covid.

Metro.co.uk a contacté le ministère de la Santé pour commentaires.

