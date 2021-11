Appels au boycott des Jeux olympiques d’hiver suite à la disparition de Peng Shuai

Pékin est sous pression suite à la disparition du joueur de tennis Peng Shuai (Photo : ././EPA)

Les ministres et les responsables devraient boycotter les Jeux olympiques d’hiver de Pékin suite à la disparition du joueur de tennis chinois Peng Shuai, a déclaré un grand conservateur.

L’ancien chef du parti, Sir Iain Duncan Smith, a déclaré à l’émission PM de BBC Radio 4 que la Grande-Bretagne devrait « se lever » et indiquer clairement que les violations des droits de l’homme sont inacceptables.

Il a suggéré que le gouvernement était « un peu nerveux à l’idée de bouleverser » la République populaire, car le Royaume-Uni est « devenu tellement dépendant de la Chine pour tant de choses ».

La ministre des Affaires étrangères Liz Truss aurait discuté de la possibilité de ne pas envoyer de responsables à l’événement.

Pendant ce temps, le président Joe Biden a confirmé que les États-Unis envisageaient un boycott diplomatique des jeux, à partir de février 2022.

Peng, ancien numéro un mondial du double et champion de Wimbledon aux côtés de Hsieh Su-wei en 2013, a fait des allégations d’agression sexuelle contre un ancien vice-premier ministre chinois sur le site de médias sociaux Weibo.

Depuis, elle n’a plus eu de nouvelles directement depuis plus de quinze jours, les inquiétudes pour sa sécurité s’amplifiant jusqu’aux Nations Unies et à la Maison Blanche.

Peng a disparu après avoir fait des allégations d’agression sexuelle contre un ancien vice-premier ministre chinois sur le site de médias sociaux Weibo (Photo : .)

Aujourd’hui, une nouvelle vidéo est apparue sur les médias d’État chinois qui semblait montrer la femme de 35 ans dans un restaurant avec son entraîneur et ses amis.

Mais le chef de la Women’s Tennis Association, Steve Simon, a déclaré que le clip était une preuve « insuffisante » de sa sécurité, affirmant qu’il « reste difficile de savoir si elle est libre et capable de prendre des décisions et d’agir par elle-même ».

Sir Iain a déclaré à la BBC: « Ce que nous devrions absolument faire, c’est sortir clairement maintenant et dire que nous sommes, en tant que gouvernement, aucun fonctionnaire ni aucun ministre, y compris le personnel de l’ambassade (n’ira) aux Jeux olympiques d’hiver.

«Nous devrions sortir avec ça tout de suite, pas attendre que quelqu’un d’autre le fasse. Cela leur enverrait un signal très fort.

Sir Iain a déclaré que le Royaume-Uni devrait alors envisager « tous les autres engagements sportifs » avec ce qu’il a qualifié de « régime brutal qui arrête, incarcère, des manifestants pacifiques ».

Il a déclaré: « Nous devons nous lever et dire que nous n’allons plus supporter cela. »

Hier, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré aux journalistes: « Nous sommes profondément préoccupés par les informations selon lesquelles Peng Shuai semble avoir disparu après avoir accusé un ancien haut responsable de la RPC (République populaire de Chine) d’agressions sexuelles.

Peng a remporté le titre de double à Wimbledon en 2013 avec Su-Wei Hsieh (.)

« Nous nous joignons aux appels lancés aux autorités de la RPC pour qu’elles fournissent une preuve indépendante et vérifiable de l’endroit où elle se trouve et qu’elle est en sécurité. »

Liz Throssell, porte-parole du Bureau des droits de l’homme des Nations Unies, a fait écho à ces préoccupations et a appelé à une enquête « en toute transparence » sur les allégations de Peng.

Elle a déclaré: « Ce que nous dirions, c’est qu’il serait important d’avoir une preuve de l’endroit où elle se trouve et de son bien-être, et nous demandons instamment qu’il y ait une enquête en toute transparence sur ses allégations d’agression sexuelle. »

La Women’s Tennis Association a menacé de se retirer de la partie chinoise lucrative de sa tournée la saison prochaine à moins qu’il ne soit prouvé que Peng est en sécurité.

Le président de la WTA, Steve Simon, a déclaré à la BBC: « Nous ne pouvons pas accepter les compromis. C’est une bonne et une mauvaise question.

La raison pour laquelle un boycott diplomatique fonctionnerait, a déclaré Sir Iain, est que la Chine est « très sensible à la façon dont le monde extérieur… se comporte à son égard ».

Il a ajouté: « Ils sont sensibles lorsque les gouvernements boycottent les choses parce que ce type d’engagements sportifs est un gros problème pour la Chine.

«Ils en font tout un plat. Quand ils ont eu les Jeux olympiques, ils en ont fait toute une histoire. Cela leur donne l’air d’être acceptables pour le monde.

«Et notre problème est que nous jouons à ce jeu et nous ne devons plus jouer à ce jeu. Nous devons simplement dire que nous ne sommes pas prêts à avoir des relations diplomatiques avec vous à propos de ces jeux.

Mais il a ajouté: « Nous avons affaire à un pays qui n’a aucune valeur pour la vie humaine si vous le critiquez, le concept d’État de droit et de droits de l’homme a disparu, et nous devons maintenant nous lever. »

