Appels d’offres de stockage de 4 000 mégawattheures à venir: ministre de l’électricité de l’Union RK Singh

Le gouvernement prévoit de présenter des offres pour 4 000 mégawattheures (Mwh) de contrats de stockage d’électricité, qui seront utilisés par les opérateurs de réseaux électriques pour renforcer la sécurité du réseau électrique afin d’équilibrer les fluctuations de l’approvisionnement à partir de sources d’énergie renouvelables. , a déclaré jeudi le ministre de l’Énergie de l’Union, RK Singh. La capacité de stockage sera répartie à parts égales entre les quatre centres régionaux de répartition des charges (RLDC) qui « serviront de mécanisme d’intervention instantanée partout et à chaque fois qu’il y a de fortes fluctuations à cause des énergies renouvelables », a déclaré le ministre.

Il s’agira du plus grand contrat de stockage de batteries à soumissionner dans le pays, car la plupart des appels d’offres de stockage d’énergie lancés jusqu’à ce jour concernaient 8 à 10 Mwh. Les appels d’offres de stockage les plus importants lancés à ce jour dans le pays comprennent un appel d’offres de 3 200 Mwh par la Transmission Corporation of Andhra Pradesh et un contrat de stockage de 1 000 Mwh par NTPC. Le gouvernement a déjà approuvé le programme d’incitation liée à la production (PLI) sur le stockage des batteries pour atteindre une capacité de fabrication de 50 000 Mwh avec une dépense de Rs 18 100 crore. Sur la base d’une analyse menée par PwC, le potentiel cumulé total de stockage de batteries en Inde sera de 5,5 000 MWh d’ici 2030.

S’exprimant lors de l’inauguration de la conférence sur l’autosuffisance dans la fabrication d’équipements d’énergie renouvelable organisée par la CII, le ministre a ajouté que depuis l’annonce du programme PLI pour la fabrication solaire, le gouvernement a suscité un intérêt pour la construction de « grandes quantités » d’équipements solaires dans le pays. Le Centre a annoncé un programme PLI de Rs 4 500 crores pour la fabrication solaire où les bénéficiaires seront sélectionnés par voie d’appel d’offres et l’évaluation des offres se fera sur la base de la capacité de fabrication proposée par les entreprises et de l’étendue des produits élémentaires. nécessaires à la fabrication des panneaux solaires qu’ils promettent de fabriquer dans le pays.

“Nos estimations initiales sont que des offres s’élevant à 30 giga-watts (GW) seraient soumises dans le cadre du programme PLI”, a déclaré Indu Shekhar Chaturvedi, secrétaire du ministère des Énergies nouvelles et renouvelables, lors d’une autre table ronde lors du même événement jeudi. A ce jour, les 3 GW des unités de fabrication de cellules et les 10 GW des fabricants nationaux de modules solaires doivent importer la plupart de leurs composants de l’extérieur. Pour stimuler la fabrication nationale, le Centre avait imposé un droit de sauvegarde de 25 % sur les importations d’énergie solaire en provenance de Chine et de Malaisie en juillet 2018 pendant deux ans, qui a été prolongé jusqu’en juillet 2021, à un taux de 15 %. À partir du début de l’exercice 23, les importations de modules solaires et de cellules seront assujetties à un droit de douane de base de 40 % et 25 %, respectivement.

Le ministre a réitéré que le gouvernement imposera des obligations de consommation d’hydrogène vert aux producteurs d’engrais et aux raffineurs de pétrole afin de créer un marché pour l’hydrogène vert. Les centrales solaires et éoliennes peuvent produire de l’hydrogène vert à l’aide d’électrolyseurs. La mise en place d’une unité de fabrication d’électrolyseurs faisait partie de la récente annonce d’investissement dans l’énergie verte de 75 000 crores de Rs récemment faite par Reliance Industries. “Je pense que les Adani m’ont également informé qu’ils proposeront également de mettre en place une capacité de fabrication d’électrolyseurs”, a déclaré le ministre.

