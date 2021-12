Appels indésirables : l’Inde quatrième sur la liste des pays les plus spammés, les appels de télémarketing à 93,5 %, selon un rapport

Truecaller a découvert que plus de 202 millions d’appels de spam en Inde ont été effectués par un spammeur cette année, soit 27 000 appels par heure et plus de 664 000 appels par jour.

L’Inde a atteint la quatrième place dans la liste de Truecaller des pays les plus spammés, en hausse de cinq places, en raison d’une augmentation des ventes et des appels de télémarketing.

Selon le cinquième rapport annuel Global Spam de Truecaller, le Brésil reste le leader incontesté des appels de spam pour la quatrième année consécutive avec 32,9 appels de spam par utilisateur chaque mois. Le rapport, préparé après avoir analysé des milliards d’appels reçus par 300 millions d’utilisateurs, a révélé une différence significative entre le Brésil et le Pérou, le deuxième pays le plus spammé, avec 18,02 appels de spam par utilisateur et par mois. Le rapport a été agrégé de manière anonyme à partir des appels et messages entrants et sortants pour tous les utilisateurs Truecaller du 1er janvier au 31 octobre.

vue sur l’Inde

« Truecaller maintient activement une liste des meilleurs spammeurs dans chaque région afin de les bloquer automatiquement, mais ce spammeur est tellement en avance sur les autres qu’il aura beaucoup de mal à rattraper son retard », a déclaré la société dans un article de blog.

Les données ont également révélé que 93,5% de tous les appels de spam en Inde étaient des appels de vente ou de télémarketing, comme indiqué par les utilisateurs. Les services financiers représentaient 3,1 % des appels de spam, suivis des « nuisances » à 2,0 % et des escroqueries à 1,4 %. les données Truecaller ont révélé que les appels KYC (Know Your Customer) restaient l’arnaque courante dans le pays, les fraudeurs prétendant représenter des banques ou des services de paiement numérique et demandant des documents KYC, comme l’exige la Reserve Bank of India.

« … plusieurs rapports d’utilisateurs à Truecaller mentionnent que la façon dont les escrocs opèrent en Inde est d’attirer des victimes sans méfiance sous un prétexte (OTP, ventes en ligne, loteries) et de les amener à télécharger une application d’accès à distance, ce qui conduit finalement à une énorme perte de l’argent des banques, des cartes et des portefeuilles mobiles numériques.

En Inde, le nombre moyen d’appels de spam par utilisateur et par mois s’élève à 16,8. En octobre, le volume total de spam reçu par les utilisateurs de Truecaller dépassait 3,8 milliards d’appels.

Tendances pandémiques

L’analyse de Truecaller a révélé une augmentation notable des appels de spam en mars, en corrélation avec les vagues de Covid-19 qui ont balayé les pays en développement.

« En décembre 2020, nous avons noté comment le monde – y compris les spammeurs – s’est adapté à la pandémie de Covid-19 », a déclaré Truecaller sur son blog.

« … il y a une augmentation notable du nombre total d’appels de spam en mars et cela est corrélé au moment où de nouvelles vagues de Covid-19 ont déferlé sur de nombreux pays en développement. Les spammeurs et les escrocs n’ont pas perdu de temps pour tirer parti de cette opportunité, qu’il s’agisse de vendre des médicaments vitaux, des bouteilles d’oxygène, des concentrateurs d’oxygène ou de sécuriser les lits d’hôpitaux rares.

Dans l’ensemble, Truecaller a bloqué et identifié 37,8 milliards d’appels de spam à travers le monde.

Tendances globales

Il y a une différence flagrante lorsque l’on compare le nombre moyen d’appels de spam entrants par rapport aux messages par utilisateur et par mois. Le Cameroun arrive en tête de liste, suivi de la Somalie, de la Tanzanie, du Congo, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire et du Bénin. Ce sont tous des pays africains, où le spam par SMS est un problème plus important.

Pour les appels, les États-Unis sont passés de la deuxième place en 2020 à la vingtième en 2021.

