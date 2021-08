Appels internationaux du Bayern Munich: Josip Stanisic et Eric Maxim Choupo-Moting obtiennent le feu vert

Alors que le Bayern Munich avance vers la pause internationale, de nombreux joueurs de l’équipe recevront l’appel de leurs pays respectifs.

Bien qu’il y ait une tonne d’anticipation pour voir ce que Hansi Flick fait avec l’Allemagne, de nombreux fans sont tout aussi intéressés de voir si des candidats de chevaux noirs sont appelés pour représenter leur pays.

Jusqu’à présent, nous avons deux joueurs, qui ont reçu leurs appels téléphoniques, e-mails ou SMS :

Cameroun

Croatie U-21

Il y aura assurément beaucoup plus de commandes internationales. L’Allemagne et la France devraient une fois de plus régner sur le nombre de joueurs qui obtiendront le feu vert du Bayern Munich. Les plus grandes questions avec ces deux équipes restent autour de deux ou trois choses :

Dayot Upamecano recevra-t-il une invitation en équipe senior de Didier Deschamps ? Combien de joueurs du Bayern Munich Hansi Flick amènera-t-il dans son premier camp en tant que manager de l’équipe nationale allemande.

BFW suivra les appels internationaux au fur et à mesure qu’ils se produisent, alors restez à l’écoute pour les dernières et meilleures nouvelles concernant la pause internationale.