Appels internationaux du Bayern Munich: la France annonce son effectif

La découverte, qui provenait de plus de 29 millions de personnes, a montré qu’il existe toujours un risque après avoir reçu le vaccin – mais il est « considérablement plus élevé » chez une personne infectée par le virus. Les chercheurs, de l’Université d’Oxford, sont totalement indépendants de l’équipe qui a travaillé sur le jab […] More