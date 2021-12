Appels vérifiés sur l’application Google Phone désormais disponible en Allemagne

Kannst du mich jetzt hören?

Avez-vous récemment reçu un appel concernant l’extension de la garantie d’une voiture que vous ne possédez pas ? Peut-être en avez-vous un de l’« IRS » à propos de l’argent que vous devez ? Avec plus de 150 millions d’appels automatisés quotidiens effectués uniquement aux États-Unis, nous serions choqués que vous ne l’ayez pas fait. Un outil que les propriétaires de smartphones Android peuvent utiliser pour filtrer ces désagréments est la fonction Appel vérifié dans l’application Google Phone. Maintenant, un tout nouvel ensemble d’utilisateurs a accès, alors que les appels vérifiés commencent à être mis en ligne en Allemagne.

La disponibilité des appels vérifiés semble être en cours de déploiement et n’apparaît actuellement que pour certains utilisateurs (par SmartDroid.de). Ceux qui y ont accès et choisissent de l’activer dans les paramètres du téléphone peuvent commencer à recevoir des notifications des entreprises participantes. Lorsqu’une entreprise appelle, elle verra un écran l’informant de la raison de l’appel, avant même de décrocher.

Bien que nous n’ayons vu aucune annonce de Google à ce sujet, il existe une page d’aide officielle en allemand et la fonctionnalité est disponible pour les utilisateurs allemands de l’application bêta Phone depuis octobre. Le SMS vérifié est également en cours de déploiement, qui n’était auparavant disponible que dans 10 pays (États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Royaume-Uni, France, Espagne, Italie, Inde et Philippines).

