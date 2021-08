Appels vidéo 4K et streaming de qualité avec cette webcam étonnamment bon marché | La technologie

in

Si vous utilisez une webcam pratiquement tous les jours et que la qualité de l’image est importante pour vous, vous recherchez peut-être un meilleur modèle que celui que vous possédez déjà. Et il y a, avec une résolution 4K et à faible coût.

Depuis plus d’un an, les appels vidéo sont devenus un élément fondamental de la vie de nombreuses personnes, notamment sur le lieu de travail, avec l’essor du télétravail dans certains métiers. Cependant, en raison de la pénurie d’unités, peu d’utilisateurs disposent d’une webcam de véritable qualité.

La plupart d’entre eux sont des modèles HD avec une résolution de 720p au mieux, Full HD au mieux. Cependant, maintenant le goulot d’étranglement généré par la pandémie est passé et il est possible de trouver quelques webcams bon marché pour les appels vidéo, dont une 4K qui ne coûte que 41,90 euros.

C’est un prix vraiment compétitif, car en plus de la résolution Ultra HD, il comprend également le trépied qui sert de support, et il est vendu par PcComponentes, un magasin total et une confiance absolue.

Normalement, c’est beaucoup plus cher, ce qui se passe, c’est que maintenant il a une remise de pas moins de 47%, ce qui laisse le soin au prix qu’aurait une webcam Full HD de marques comme Logitech, leader du secteur pour l’instant.

Pour replacer son prix actuel dans son contexte, il faut noter qu’une caméra 4K multiplie normalement plusieurs fois le prix de ce modèle Owlotech que vend PcComponentes, dépassant facilement les 400 euros si l’on parle d’un modèle professionnel.

L’un des inconvénients que l’on peut affirmer est qu’il n’atteint “que” 30 images par seconde, ce que, par exemple, pour les jeux en streaming, on ne sait pas grand-chose, bien que si vous recherchiez une caméra 4K à 60 FPS, vous devrez payer beaucoup plus. .

Par contre, bien que la livraison ne soit pas gratuite, elle est assez rapide. Vous pouvez recevoir votre commande partout en Espagne en seulement 24 heures ouvrables après l’achat, mais vous avez également la possibilité de la récupérer dans l’un des magasins physiques PcComponentes à Madrid ou à Murcie.

