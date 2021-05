Appels vidéo de qualité: ces accessoires sont ce dont vous avez besoin pour vos réunions professionnelles | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Avec ces accessoires, vous n’aurez aucun problème à passer les meilleurs appels vidéo au travail ou avec vos amis. Tout pour que vous soyez parfaitement vu et entendu.

Les appels vidéo ont été installés dans notre quotidien au-delà des appels de la famille. Le télétravail a provoqué une vague de réunions organisées par des plateformes telles que Microsoft Teams, Zoom ou Google Meet. Et nous avons constaté que les caméras et les microphones de nos ordinateurs portables ne sont pas très bons.

Si vous devez passer plus d’heures que vous ne le souhaiteriez devant la caméra pour passer des appels vidéo, il est temps de faire le tour de votre bureau et ajoutez ces accessoires pour rendre les appels vidéo beaucoup plus professionnels.

Ces accessoires et périphériques sont parfaits pour améliorer votre espace de travail, mais surtout pour ajouter une amélioration de la qualité de l’image et du son lors des appels vidéo.

Une nouvelle webcam: Tecknet avec anneau de lumière

Webcam avec éclairage LED Tecknet pour 30 euros

Commençons par l’accessoire de base dont vous aurez besoin: une meilleure webcam. Est Caméra Tecknet 1080p Non seulement il aura une meilleure résolution, mais il comprend également un anneau lumineux LED qui illumine mieux votre visage.

Avec cette lumière LED, il vous permet de passer des appels vidéo lorsque vous n’êtes pas dans une bonne situation d’éclairage comme la nuit. Mais cela vous permet également d’améliorer votre image pendant la journée, car la lumière remplit les ombres qui sont généralement générées.

C’est une webcam très bon marché qui coûte moins de 30 euros avec le coupon de réduction que vous trouverez sur sa page Amazon.

Casque avec micro: Logitech H570e

Casque USB spécialement conçu pour les appels informatiques avec un microphone rabattable et avec réduction du bruit externe.

Si vous passez des appels vidéo, vous devez être bien écouté, mais aussi bien écouter. Normalement, n’importe quel casque sur le marché peut fonctionner pour vous, mais si vous voulez en avoir un spécialement conçu pour cette ère d’appels informatiques, Logitech H570e ils constituent un choix de premier ordre.

Ils ont une connexion USB et un microphone pliable qui est très proche de votre bouche. Il dispose d’une technologie de suppression de bruit externe et de deux haut-parleurs rembourrés pour que vous puissiez les utiliser pendant des heures sans être dérangé.

Vous pouvez les obtenir sur Amazon en solde pour 47 euros avec la livraison gratuite.

Écouteurs sans fil avec une excellente qualité de micro: Apple AirPods

Les écouteurs sans fil de référence d’Apple ouvrent la voie sur le marché. Ils ont la suppression du bruit et intègrent l’assistant virtuel Siri.

Comme alternative aux écouteurs pour les appels avec USB au format sans fil, nous vous conseillons d’utiliser une paire de AirPods Apple de deuxième génération qui sont déjà à 126 euros sur Amazon.

Pourquoi ces écouteurs? Bien qu’il s’agisse de produits Apple, ils fonctionnent avec n’importe quel appareil équipé de Bluetooth, vous pouvez donc l’utiliser avec n’importe quel iPhone, iPad ou Mac, mais aussi avec les téléphones et tablettes Android et avec les ordinateurs Windows et Chrome OS.

Mais surtout, la qualité des microphones casque Apple est exceptionnelle dans presque toutes les situations. Ils captent très bien la voix et sont confortables à porter pendant plusieurs heures.

Pour passer des appels vidéo avec votre mobile ou votre tablette: Assistance flexible Zoeley

Obtenez le bras flexible Zoeley pour 13,59 euros sur Amazon

Si vous souhaitez prendre vos appels vidéo à l’aide de votre téléphone portable ou d’une tablette et ainsi avoir l’ordinateur libre de fonctionner et ne pas être mis à mille tours par l’effort, alors ce support flexible Zoeley est parfait.

C’est un support avec un bras flexible qui est ancré à n’importe quelle table. Vous pouvez régler la hauteur et l’angle que vous souhaitez placer le mobile ou la tablette au niveau de vos yeux. De plus, vous pouvez l’ajuster à n’importe quelle taille de mobile ou de tablette.

Vous pouvez l’obtenir sur Amazon pour seulement 13 euros et l’emmener d’un endroit à un autre car son système de serrage peut être ajusté à n’importe quelle épaisseur.

Support pour ordinateur portable: Dodocool

Obtenez le support pour ordinateur portable Dodocool pour 28,99 euros

Si vous envisagez d’utiliser votre ordinateur portable avec sa propre webcam parce que cela sonne mieux que d’acheter d’autres accessoires, au moins les personnes à qui vous parlez peuvent voir un angle plus flatteur tout en améliorant votre posture.

Ce support pour les ordinateurs portables Dodocool prend en charge les équipements de 11 à 17 pouces et pesant jusqu’à 20 kilogrammes. Il vous permet d’ajuster la hauteur de l’équipement pour que la caméra soit à la hauteur de votre visage et que vous puissiez voir l’écran de face.

C’est un accessoire de base si vous devez travailler uniquement avec un ordinateur portable pour améliorer votre posture et votre santé. Vous pouvez l’obtenir pour seulement 28 euros sur Amazon.

