Apple a accidentellement gâché une nouvelle fonctionnalité Apple Watch à la WWDC 2021 – .

Pour de nombreux fans d’Apple, la conférence mondiale annuelle des développeurs commence et se termine par le discours d’ouverture. C’est à ce moment-là que la société présente pour la première fois toutes les nouvelles fonctionnalités et fonctionnalités de sa myriade de systèmes d’exploitation, et à la WWDC 2021, c’est là que nous avons été présentés à iOS 15, iPadOS 15, macOS Monterey, watchOS 8 et Suite.

Mais en réalité, la conférence dure toute la semaine, et bien qu’il n’y ait pas grand-chose d’autre pour le consommateur moyen, il y a quelques révélations occasionnelles éparpillées tout au long des discussions. Et certaines de ces révélations sont plus intentionnelles que d’autres, comme l’a découvert MacRumors.

L’un des nombreux changements apportés à Apple Watch lors du déploiement de watchOS 8 cet automne est le changement de marque de l’application Breathe. À partir de watchOS 8, Breathe s’appellera Mindfulness, et selon Apple, il proposera « une expérience Breathe améliorée, ainsi qu’un nouveau type de session » connu sous le nom de Reflect :

Reflect offre une intention consciente sur laquelle se concentrer pendant aussi peu qu’une minute, ce qui peut être fait n’importe où et à tout moment. Chaque session Reflect accueille l’utilisateur avec une notion unique et réfléchie à considérer qui invite à un état d’esprit positif. Par exemple, l’utilisateur peut voir quelque chose comme « Rappelez-vous un moment récent où vous avez ressenti un sentiment de calme. Apportez ce sentiment dans ce moment » ou « Réfléchissez à une chose pour laquelle vous êtes reconnaissant et réfléchissez à la raison pour laquelle vous l’appréciez tant. »

C’est tout ce que nous avons obtenu d’Apple en ce qui concerne l’application Mindfulness lors du discours d’ouverture de la WWDC, mais lors de l’état de l’Union des plates-formes le même jour, une image est apparue à l’écran pendant un instant fugace qui présentait un groupe d’appareils Apple exécutant versions de tous leurs systèmes d’exploitation respectifs. Smack dab au milieu était une Apple Watch avec l’application Mindfulness ouverte, et dans l’application, une fonctionnalité non annoncée appelée “Fitness + Audio Meditations” pouvait être repérée.

Apple a depuis supprimé la diapositive avec la capture d’écran spoilerific de la vidéo de ses plates-formes État de l’Union, mais vous pouvez voir la diapositive dans sa forme originale à la marque des 30 minutes dans la version ASL de la vidéo. Vraisemblablement, nous en apprendrons plus sur cette fonctionnalité avant l’arrivée de la mise à jour de watchOS, mais Apple n’est clairement pas encore prêt à parler de tout ce qu’il a prévu pour les méditations audio.

En janvier, Apple a dévoilé une fonctionnalité Apple Watch pour les abonnés Fitness + appelée “Time to Walk”. Time to Walk est une expérience de marche audio qui “invite les utilisateurs à se plonger dans une promenade aux côtés de personnes influentes et intéressantes tout en partageant des histoires, des photos et de la musique réfléchies et significatives”. Fitness + Audio Meditations pourrait aller dans le même sens, peut-être en concurrence avec l’application Calm et les nombreuses voix de célébrités qu’elle contient pour aider à endormir les abonnés.

