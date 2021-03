Apple a acheté plus d’entreprises d’IA que quiconque entre 2016 et 2020

De temps en temps, Apple annonce l’acquisition d’une autre entreprise ou startup, mais maintenant, de nouvelles recherches de GlobalData montrent qu’Apple investit en fait massivement dans l’intelligence artificielle. L’étude révèle qu’Apple a acquis plus d’entreprises d’IA que quiconque entre 2016 et 2020.

Apple devance des entreprises comme Accenture, Google, Microsoft et Facebook en ce qui concerne l’acquisition d’entreprises et de startups spécialisées dans l’IA. En cinq ans, Apple a acheté 25 entreprises d’IA, tandis que Google en a acheté 14.

Si l’on considère les données d’Apple, Google, Microsoft et Facebook combinées, plus de 60 entreprises d’IA ont été acquises entre 2016 et 2020. «L’IA est restée un domaine d’intérêt clé pour les géants de la technologie et la concurrence croissante pour dominer l’espace a abouti à un frénésie d’acquisitions parmi ces entreprises », a déclaré GlobalData.

Avec les progrès des technologies qui reposent sur l’intelligence artificielle, allant des assistants virtuels aux moteurs neuronaux, on s’attend à ce que ces grandes entreprises technologiques investissent dans cette catégorie. Quant à Apple, la plupart des acquisitions semblent être liées à l’amélioration de Siri, comme l’a noté Nicklas Nilsson, analyste principal de l’équipe de recherche thématique de GlobalData.

Apple a lancé une virée shopping dans le but de rattraper Google (Google Assistant) et Amazon (Alexa). Siri était le premier sur le marché, mais il se classe constamment en dessous des deux en termes d ‘«intelligence», ce qui explique en partie pourquoi Apple est loin derrière dans les ventes de haut-parleurs intelligents. Apple veut également s’assurer de conserver sa forte position au sein des appareils portables. C’est l’acteur dominant des smartwatches. L’acquisition de Xnor.ai l’année dernière a été faite pour améliorer ses capacités de traitement de pointe, ce qui est devenu important car il élimine le besoin d’envoyer des données vers le cloud, améliorant ainsi la confidentialité des données.

Bien entendu, il y a également des investissements dans d’autres domaines. Lighthouse AI, une start-up de caméras de sécurité domestique, a été acquise par Apple en 2019, tandis que Drive.ai, également acquis en 2019, disposait de plusieurs technologies liées aux véhicules autonomes. Comme toujours, Apple ne détaille pas le but de chaque acquisition.

