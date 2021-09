Apple a affirmé que TV+ avait moins de 20 millions d’abonnés aux États-Unis et au Canada en juillet, selon un rapport

Un nouveau rapport indique qu’Apple compte moins de 20 millions d’abonnés Apple TV+ aux États-Unis et au Canada.

Depuis CNBC :

Apple a affirmé que son service TV+ comptait moins de 20 millions d’abonnés aux États-Unis et au Canada en juillet, ce qui lui permet de payer en coulisses des tarifs inférieurs à ceux des streamers avec plus d’abonnements, selon l’International Alliance of Theatrical Stage Employees, un syndicat qui représente les travailleurs de la télévision et du cinéma qui effectuent des tâches telles que l’exploitation de caméras et la construction de décors.

Apple n’a jamais révélé le nombre d’abonnés TV+ dont il dispose, mais un rapport récent indique que les estimations de 40 millions dans le monde sont exactes. À partir de ce rapport :

Un nouveau rapport sur Apple TV+ affirme qu’une estimation précédente de 40 millions d’abonnés est à peu près exacte, et que la moitié d’entre eux sont des clients payants. Selon les informations : Les analystes avaient précédemment estimé que le service comptait environ 40 millions d’abonnés à la fin de l’année dernière, un chiffre qu’une personne connaissant les chiffres a déclaré être resté à peu près exact à partir de cet été. Environ la moitié des abonnés paient pour le service, tandis que les autres sont en période d’essai gratuite, a déclaré cette personne.

Il semble plausible que si Apple compte environ 40 millions d’abonnés Apple TV+, environ la moitié d’entre eux seraient situés en Amérique du Nord et au Canada. Comme le note CNBC, la distinction est importante car le fait d’avoir moins de 20 millions d’abonnés permet à Apple de payer des tarifs moins élevés aux travailleurs en coulisse :

Le fait qu’Apple puisse payer un tarif réduit bien qu’elle soit la société cotée en bourse la plus précieuse au monde met en évidence certains des problèmes auxquels sont confrontés les travailleurs d’Hollywood alors que le streaming supplante la télévision et les films linéaires, et suscite la colère des membres des syndicats qui décident de faire grève pour de meilleurs salaires et conditions de travail.

Les tarifs sont déterminés le 1er juillet de chaque année, et un porte-parole de l’Union a déclaré qu’Apple avait déclaré avoir moins de 20 millions d’abonnés aux États-Unis et au Canada cette année.

Un porte-parole d’Apple a déclaré au point de vente que la société “paye des tarifs conformes aux principaux services de streaming”.

