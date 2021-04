Apple a amélioré la sécurité des anciens processeurs iPhone et Apple Watch à l’automne 2020

Un document du support Apple a révélé qu’Apple avait apporté un changement très rare à la production de ses processeurs A12 et S5 l’automne dernier. Selon la société, Apple a mis à niveau le Secure Enclave de ces processeurs vers une version de deuxième génération du composant de stockage à l’automne 2020.

Pour ceux qui ne sont pas familiers, le Secure Enclave est un coprocesseur de sécurité inclus avec presque tous les appareils Apple pour fournir une couche de sécurité supplémentaire. Toutes les données stockées sur iPhone, iPad, Mac, Apple Watch et autres appareils Apple sont cryptées avec des clés privées aléatoires, qui ne sont accessibles que par Secure Enclave. Secure Enclave est également responsable du stockage des clés qui gèrent les données sensibles telles que les mots de passe, Apple Pay et Touch ID / Face ID.

Le changement spécifique d’Apple fait ici référence au composant de stockage sécurisé, qui est l’endroit où ces données sont stockées dans Secure Enclave d’Apple.

Le changement en question a été repéré pour la première fois par Andrew Pantyukhin sur Twitter. Le document de support cité semble avoir été mis à jour pour la dernière fois en février, mais le changement est passé sous le radar jusqu’à présent. Apple dit:

Remarque: les produits A12, A13, S4 et S5 lancés pour la première fois à l’automne 2020 ont un composant de stockage sécurisé de 2e génération; tandis que les produits antérieurs basés sur ces SoC ont un composant de stockage sécurisé de 1ère génération.

Cela signifie apparemment que les produits suivants sont équipés du Secure Enclave de deuxième génération, bien qu’ils ne disposent pas des derniers processeurs A14 et S6:

HomePod mini – Processeur S5 et composant de stockage sécurisé de 2ème génération Apple Watch SE – Processeur S5 et composant de stockage sécurisé de 2ème génération iPad (8ème génération) – Processeur A12 et composant de stockage sécurisé de 2ème génération

Il y a cependant quelques problèmes avec la formulation d’Apple sur ce document d’assistance. Par exemple, aucun appareil avec le processeur A13 à l’intérieur n’était «sorti pour la première fois à l’automne 2020». Il n’y avait pas non plus d’appareil avec le processeur S4 qui ait été «sorti pour la première fois à l’automne 2020». En fait, l’Apple Watch Series 4 était le seul appareil à disposer du processeur S4, et il a été abandonné avant que le composant de stockage sécurisé ne soit mis à niveau vers la deuxième génération.

Les appareils lancés pour la première fois à l’automne 2020 ou ultérieurement sont équipés d’un composant de stockage sécurisé de 2e génération. Le composant de stockage sécurisé de 2e génération ajoute des contre-boîtes à clé. Chaque boîte de verrouillage de compteur stocke un sel de 128 bits, un vérificateur de code d’accès de 128 bits, un compteur de 8 bits et une valeur de tentative maximale de 8 bits. L’accès aux coffres des compteurs se fait via un protocole crypté et authentifié.

Le document d’assistance d’Apple implique que les produits publiés avant l’automne 2020 avec ces puces, même si elles sont toujours vendues par Apple, utilisez toujours le composant de stockage sécurisé de première génération. Cela inclut l’iPhone XR et l’iPad mini 5, tous deux alimentés par l’A12, et l’iPhone SE et l’iPhone 11, alimentés par l’A13.

Il ne semble pas qu’Apple ait transféré ces produits vers le nouveau composant de stockage sécurisé, même s’ils sont nouvellement fabriqués. On ne sait pas non plus combien d’unités de ces appareils Apple fabrique encore, par rapport à la vente de fournitures qu’elle avait déjà fabriquées.

Le document d’assistance d’Apple ici est plutôt déroutant, mais ce qui a du sens, c’est que le HomePod mini, l’Apple Watch SE et l’iPad 8, malgré l’utilisation de processeurs Apple plus anciens, bénéficient toujours de la dernière technologie Secure Enclave.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: