Apple a annoncé iPod Mini et Xserve G5 le 6 janvier 2004

Apple a annoncé l’iPod mini le 6 janvier 2004. La société a également dévoilé le Xserve G5 le même jour. Les deux sont devenus disponibles pour les clients quelques semaines plus tard.

iPod Mini annoncé le 6 janvier 2004

L’iPod mini est devenu disponible pour les clients quelques semaines après l’annonce initiale, le 20 février 2004. La première génération avait 4 Go de mémoire et était disponible en argent, bleu, vert, rose et or. Il y avait deux générations du lecteur de musique avant qu’il ne soit quelque peu remplacé par l’iPod nano (sorti en septembre 2005), et il a depuis été abandonné.

L’iPod original a été annoncé le 23 octobre 2001, bien qu’il ait obtenu sa molette cliquable en 2004.

Apple dévoile le XSserve G5

Le serveur Xserve G5 a également été annoncé le 6 janvier 2004. Il était livré dans un boîtier de montage en rack 1U et disposait jusqu’à 8 Go de mémoire de code de correction d’erreurs PC3200 et 750 Go de stockage. Selon le communiqué de presse original, les trois configurations standard disponibles au lancement comprenaient :

un seul processeur PowerPC G5 2,0 GHz avec 512 Mo de RAM PC3200 ECC, un seul module Apple Drive de 80 Go avec une évolutivité jusqu’à 750 Go, deux Gigabit Ethernet intégrés, FireWire® 800 et USB 2.0, et une licence client illimitée de Mac OS X Serveur pour un prix de détail suggéré de 2 999 $ (US) ;

deux processeurs PowerPC G5 2,0 GHz avec 1 Go de RAM PC3200 ECC, un seul module Apple Drive de 80 Go avec une évolutivité jusqu’à 750 Go, deux Gigabit Ethernet embarqués, FireWire 800 et USB 2.0, et une licence client illimitée de Mac OS X Server pour un prix de détail suggéré de 3 999 $ (US);

et deux processeurs PowerPC G5 2,0 GHz optimisés pour les clusters avec 512 Mo de RAM PC3200 ECC, un seul module de disque Apple de 80 Go, un double Gigabit Ethernet intégré, FireWire 800 et USB 2.0, et une licence de 10 clients de Mac OS X Server pour un prix de détail suggéré qui commence à 2 999 $ (US) par nœud de cluster.]

Il est également devenu disponible en février 2004.

