Apple a annoncé un nouvel investissement énorme de 430 milliards de dollars américains, notamment un nouveau campus sur la côte Est – .

Apple a annoncé lundi matin son intention d’investir plus de 430 milliards de dollars et de créer 20 000 emplois aux États-Unis au cours des cinq prochaines années. Initialement, Apple a établi un objectif d’investissement américain sur cinq ans de 350 milliards de dollars en 2018, mais la société affirme qu’elle est sur le point de surpasser cet objectif bien avant 2023, raison pour laquelle elle a augmenté son engagement de 20%. L’investissement d’Apple comprendra le développement de silicium de nouvelle génération et l’innovation 5G.

Dans un communiqué de presse concernant l’investissement, Apple note qu’elle soutient actuellement plus de 2,7 millions d’emplois aux États-Unis grâce à des emplois directs, des dépenses avec des fabricants et des fournisseurs et des développeurs qui créent des applications pour iPhone et iPad. L’entreprise souligne également qu’elle est le plus gros contribuable du pays, ayant payé près de 45 milliards de dollars en impôts sur le revenu des sociétés au cours des cinq dernières années.

Voici ce que le PDG d’Apple, Tim Cook, avait à dire à propos de l’investissement d’Apple dans l’économie américaine:

En ce moment de reprise et de reconstruction, Apple double son engagement en faveur de l’innovation et de la fabrication aux États-Unis avec un investissement générationnel atteignant les communautés des 50 États. Nous créons des emplois dans des domaines de pointe – de la 5G à l’ingénierie du silicium en passant par l’intelligence artificielle – en investissant dans la prochaine génération de nouvelles entreprises innovantes, et dans tous nos travaux, nous construisons vers un avenir plus vert et plus équitable.

Quant à la façon dont Apple prévoit de dépenser tout cet argent d’ici 2026, au moins 1 milliard de dollars sera consacré à un nouveau campus et centre d’ingénierie dans le Triangle de la recherche de Caroline du Nord. L’installation créera 3 000 nouveaux emplois dans l’apprentissage automatique, l’intelligence artificielle, le génie logiciel et d’autres domaines similaires. Les dépenses d’Apple en Caroline du Nord comprendront également un fonds de 100 millions de dollars pour les écoles et les initiatives communautaires, plus 110 millions de dollars en dépenses d’infrastructure, qui devraient tous générer 1,5 milliard de dollars de bénéfices économiques par an pour l’État.

Dans le cadre de l’engagement d’Apple en faveur de l’innovation et de la création d’emplois aux États-Unis, la société prévoit de créer 20 000 nouveaux emplois au cours des cinq prochaines années, portant ainsi son équipe de San Diego à plus de 5 000 employés d’ici 2026. Source de l’image: Apple

Apple affirme être sur la bonne voie pour atteindre son objectif de créer 20 000 nouveaux emplois aux États-Unis d’ici 2023, mais se fixe maintenant un nouvel objectif de création de 20 000 emplois supplémentaires d’ici 2026. Il atteindra cet objectif à travers le pays, de la croissance de son équipe de San Diego à 5000 employés, portant son équipe d’ingénierie à Boulder, Colorado à 700 employés, ainsi que l’ajout de milliers d’emplois dans le Massachusetts, Washington, l’Iowa et le Texas, où un nouveau campus est en cours de construction.

Les investissements d’Apple comprendront également une collaboration avec plus de 9000 fournisseurs et fabricants dans les 50 États, y compris les investissements du fonds de fabrication avancée dans l’Indiana, le Kentucky et le Texas, l’ingénierie du silicium et le développement de la technologie 5G en Californie, Colorado, Maine, Massachusetts, New York, Oregon. , Texas, Vermont et Washington, et des investissements dans des projets d’énergie propre et des technologies vertes.

