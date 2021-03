Apple a arrêté l’un de ses nouveaux produits à peine 3 ans après son lancement – BGR

Le HomePod d’Apple était de toute évidence un appareil incroyable en termes de performances acoustiques, mais son prix de 349 $, sans parler d’un début qui a été retardé jusqu’au début de 2018, l’a empêché d’avoir vraiment un impact sur le marché des haut-parleurs intelligents. Ainsi, bien que le HomePod sonnait incroyable en raison de la magie de l’ingénierie audio d’Apple, il n’a finalement pas réussi à gagner une part de marché significative de la part de rivaux comme Amazon et Google.

Et donc, environ trois ans après son lancement, Apple a interrompu le week-end le HomePod. TechCrunch a annoncé vendredi que Apple continuerait à fabriquer le HomePod mini et à itérer sur l’appareil à l’avenir.

Bien que la décision d’Apple ici puisse porter un coup dur aux audiophiles à la recherche d’un appareil capable qui ne fera pas sauter la banque, la simple réalité est que la plupart des consommateurs ne sont pas prêts à payer une prime pour un haut-parleur intelligent de qualité supérieure lorsque vous pouvez en obtenir un. Amazon Echo parfaitement utilisable pour 99 $. Historiquement, Apple a été en mesure de commander une prime pour les appareils les plus récents sur le marché en se concentrant sur une expérience utilisateur de premier ordre. Le HomePod, cependant, n’a tout simplement pas réussi à résonner avec les consommateurs de manière significative.

Incidemment, Apple finirait par baisser le prix du HomePod à 299 $ en avril 2019, mais cette décision a été considérée par beaucoup comme trop peu, trop tard.

Un autre facteur qui a contribué à la disparition du HomePod est que Siri ne pouvait tout simplement pas rivaliser avec la gamme de fonctionnalités que l’on pouvait trouver avec des haut-parleurs intelligents similaires de Google et d’Amazon. Un autre reproche des acheteurs potentiels est que le HomePod ne prend pas en charge Spotify, le service de streaming musical le plus populaire de la planète. Apple souhaitait naturellement une intégration étroite avec Apple Music, mais ses efforts pour garder Spotify hors du terrain de jeu lui ont sans aucun doute coûté des ventes.

Apple continuera à vendre les HomePod existants qu’il a déjà en inventaire, mais aucun nouvel appareil ne sera fabriqué à l’avenir.

Commentant la question, Apple a fourni la déclaration suivante à TechCrunch:

HomePod mini a été un succès depuis ses débuts l’automne dernier, offrant aux clients un son incroyable, un assistant intelligent et un contrôle de la maison intelligente pour seulement 99 $. Nous concentrons nos efforts sur HomePod mini. Nous abandonnons le HomePod d’origine, il restera disponible jusqu’à épuisement des stocks via l’Apple Store en ligne, les magasins Apple Store et les revendeurs agréés Apple. Apple fournira aux clients HomePod des mises à jour logicielles, des services et une assistance via Apple Care.

Le HomePod mini d’Apple présente bon nombre des mêmes lacunes que son prédécesseur plus grand, mais le prix de 99 $ de l’appareil permet beaucoup plus facilement d’ignorer ces lacunes. Et bien que la qualité sonore du HomePod mini ne soit pas aussi bonne que celle que vous obtiendriez avec le HomePod original, le fait est que la plupart des consommateurs ne sont pas des audiophiles et ne peuvent probablement pas faire la différence.

Apple n’a jamais publié de chiffres de vente spécifiques pour le HomePod, mais nous devons imaginer que les ventes étaient incroyablement faibles pour qu’il puisse supprimer un produit qui aurait pris plus de cinq ans à se développer.

