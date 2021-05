Apple a augmenté les voitures d’essai de conduite autonome mais a diminué le nombre de conducteurs

Les rumeurs concernant Apple Car sont lentes depuis quelques mois. Aujourd’hui, une histoire de MacReports indique que la société a augmenté le nombre de voitures autonomes, mais a diminué de près de la moitié le nombre de conducteurs autorisés à conduire ces voitures.

À ce jour, Apple a 68 voitures d’essai de conduite autonome, selon le California Department of Motor Vehicles. En novembre 2018, l’entreprise a atteint un pic de 72 voitures, puis quelques mois plus tard, elle était de 66 véhicules en service.

En octobre 2020, Apple comptait 154 chauffeurs, mais depuis lors, la société a considérablement réduit son nombre de chauffeurs de plus de moitié à 76 chauffeurs pour sa flotte autonome.

En mars, Apple a obtenu un brevet pour le système de vision nocturne qui combine des capteurs de lumière visible, proche infrarouge (NIR) et infrarouge à ondes longues (LWIR) pour une vue complète de ce qui nous attend, ce qui pourrait permettre à une Apple Car autonome. système de conduite pour «voir» trois fois plus loin la nuit qu’un conducteur humain.

Selon MacReports, bien qu’Apple ait augmenté ses voitures d’essai de conduite autonome et réduit le nombre de conducteurs, la société n’a pas encore demandé un permis d’essai sans conducteur.

La société aurait discuté d’un éventuel partenariat avec un large éventail de constructeurs automobiles établis. Il s’agit notamment de Hyundai / Kia, Nissan, BMW et Canoo. L’idée Hyundai / Kia a déjà été présentée comme si c’était presque un accord conclu, avant d’être rejetée plus tard – bien qu’il reste quelques discussions mineures sur le partenariat.

Pour le moment, on ne sait pas comment Apple fera la promotion de sa voiture. Les rumeurs indiquent des dates de sortie possibles en 2024, 2026, 2028 ou au-delà. Apple ne pourrait pas non plus vraiment développer une voiture mais une technologie pour les véhicules.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatiques générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: