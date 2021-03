Apple a averti les développeurs d’iPhone de tenter de suivre secrètement les utilisateurs – .

L’année dernière, Apple a annoncé de nouvelles fonctionnalités de confidentialité qui seraient éventuellement déployées dans iOS 14. L’une d’elles est arrivée fin 2020, les étiquettes de confidentialité des applications qui indiquent aux utilisateurs quel type de données personnelles une application peut collecter. La fonctionnalité n’empêche pas les développeurs de collecter des données, elle les oblige simplement à divulguer à leurs clients le type de données que leurs applications collectent. Facebook a réagi avec véhémence en décembre, sortant des publicités qui présentaient Apple comme une entreprise qui travaillait contre les petites entreprises et, partant, mettant en danger Internet.

La deuxième fonctionnalité de confidentialité annoncée par Apple s’appelle la transparence du suivi des applications (ATT), et elle est encore plus sérieuse. Apple obligera les développeurs à demander l’autorisation aux utilisateurs avant de pouvoir les suivre. Facebook a exprimé une fois de plus ses inquiétudes en lançant une autre campagne publicitaire qui explique comment les publicités personnalisées aident les petites entreprises. Facebook supplie pratiquement les utilisateurs de permettre à l’entreprise de continuer à les suivre. ATT sera déployé dans la prochaine mise à jour iOS 14.5, et il semble probable que l’activité de Facebook en subira un énorme coup.

D’autres développeurs chinois n’ont peut-être pas été aussi bruyants que Facebook, mais ils ont apparemment été en mesure de développer des fonctionnalités de suivi des utilisateurs qui contournent les invites ATT. Par ailleurs, Facebook change de ton, affirmant que la nouvelle confidentialité d’Apple pourrait en fait être utile.

Des entreprises chinoises telles que Baidu, ByteDance et Tencent préparent des solutions de contournement à ATT, le Financial Times signalé (via Message du matin de la Chine du Sud). Les entreprises utilisent supposément un système CAID développé par la China Advertising Association et un groupe de réflexion gouvernemental.

Apple a répondu à ces affirmations, affirmant que les règles de l’App Store s’appliquent à tous les développeurs d’applications, y compris ceux en Chine. D’autres solutions de contournement peuvent inclure les utilisateurs d’empreintes digitales, ce qui implique de lier des informations spécifiques à l’appareil telles que l’IMEI à l’emplacement.

« Les conditions et directives de l’App Store s’appliquent également à tous les développeurs du monde entier, y compris Apple », a déclaré Apple dans un communiqué. «Nous croyons fermement que les utilisateurs devraient être invités à demander leur autorisation avant d’être suivis. Les applications qui ne tiennent pas compte du choix de l’utilisateur seront rejetées. » Apple a également déclaré que les techniques d’empreintes digitales avaient enfreint ses directives pendant plus d’une décennie.

Par ailleurs, le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a abordé les prochains changements ATT lors d’une discussion sur invitation uniquement sur Clubhouse. Il a toujours affirmé que la fonction de confidentialité d’Apple nuirait aux petites entreprises, mais a changé d’avis pour noter que Facebook pourrait être en «bonne position» pour faire face au changement.

« La réalité est que je suis convaincu que nous allons bien gérer cette situation, et nous serons dans une bonne position », a déclaré Zuckerberg, selon CNET. «Je pense qu’il est possible que nous soyons même dans une position plus forte si les changements d’Apple encouragent davantage d’entreprises à faire du commerce sur nos plates-formes.

Facebook n’a pas à se soucier du suivi des utilisateurs à travers les applications et les services si les petites entreprises décident de vendre leurs produits via les magasins Facebook et Instagram. Dans de tels cas, Facebook serait toujours en mesure de collecter des données de commerce électronique liées à ce qui se passe dans ses propres applications.

D’anciens employés de Facebook ont ​​déclaré il y a quelques jours que c’est le genre de scénario auquel Facebook se prépare, tout en expliquant pourquoi les affirmations de Facebook selon lesquelles ATT nuit aux petites entreprises sont malhonnêtes.

