Apple a connu 6 milliards de dollars de contraintes d’approvisionnement au quatrième trimestre 2021

Plus tôt dans la journée, Apple a organisé son appel aux résultats du quatrième trimestre 2021. Au cours de l’appel, le PDG d’Apple, Tim Cook, a révélé qu’elle, comme pratiquement toutes les entreprises du monde, n’avait pas été en mesure d’éviter les contraintes d’approvisionnement.

En réponse à une question de Shannon Cross de Cross Research, Cook a révélé que la société avait subi des contraintes d’approvisionnement de 6 milliards de dollars au quatrième trimestre 2021. Selon Cook, les contraintes ont affecté la production de l’iPhone, de l’iPad et du Mac.

Si vous regardez un instant le quatrième trimestre, nous avions des contraintes d’approvisionnement d’environ 6 milliards de dollars, et cela a affecté l’iPhone, l’iPad et le Mac. Nous avons eu – il y avait deux causes d’entre eux pour le quatrième trimestre. L’un était la pénurie de puces dont vous avez beaucoup entendu parler de la part de nombreuses entreprises différentes de l’industrie. Et le second était les perturbations de la fabrication liées au COVID en Asie du Sud-Est. La deuxième d’entre elles, les perturbations liées au COVID, se sont considérablement améliorées en octobre jusqu’à ce que nous en sommes actuellement. Et donc pour ce trimestre, nous pensons que la principale cause des pénuries liées à la chaîne d’approvisionnement sera la pénurie de puces.

Cela affectera – cela affectera, devrais-je dire, à peu près la plupart de nos produits actuellement. Mais du point de vue de la demande, la demande est très robuste. Et donc une partie de cela est que la demande est également très forte. Mais nous pensons qu’à la fin du trimestre, les contraintes seront plus importantes que les 6 milliards de dollars que nous avons connus au quatrième trimestre.