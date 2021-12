Apple a créé des AirPod transparents en 2016 mais ils n’ont pas vu le jour : c’était le prototype | La technologie

Au début des écouteurs sans fil, Apple a essayé un design totalement révolutionnaire qui était très différent de ce qu’ils ont finalement sorti. Les AirPod de première génération sont devenus transparents.

Depuis que ma génération a testé des manettes PlayStation 2 transparentes, des millions d’adultes – maintenant – ont une petite obsession pour les designs qui vous permettent de voir l’intérieur des produits technologiques.

Précisément les casques Nothing Ear 1 que nous avons tant aimés sont le reflet de cette attirance pour la transparence tant qu’on parle de puces et de condensateurs. Il nous appelle, il nous attire. C’est voir l’intérieur de l’interdit. Et là-dessus, Apple a voulu construire ses premiers AirPod.

Comme nous l’avons su ces dernières heures, Il semble que lors de la phase de prototypage, Apple ait fabriqué un ensemble d’AirPod avec une coque transparente.

#AirPods, prototypes d’écouteurs translucides pic.twitter.com/zE4dt47H0J – Giulio Zompetti (@ 1nsane_dev) 30 novembre 2021

Les photos des AirPods clairs d’Apple ont été partagées sur Twitter par Giulio Zompetti, un collectionneur bien connu d’appareils Apple rares.

Ces AirPods sont clairement le modèle de première génération, qui sont faciles à localiser grâce à la taille énorme du bâton qui dépasse de l’oreille.

Bien sûr, malgré le fait que le corps soit transparent, la tête est toujours blanche, ce qui est logique si l’on considère qu’Apple tient beaucoup à conserver sa marque de fabrique et sa couleur d’entreprise. Identité visuelle, ils l’appellent.

La nouvelle version des écouteurs sans fil les plus vendus de l’histoire est dotée de nombreuses nouvelles fonctionnalités : nouveau design, résistance à l’eau et suppression active du bruit par drapeau. Le saut en vaut-il la peine ? Nous vous en parlerons dans cette revue des AirPods Pro d’Apple.

Après le succès des premiers, Apple a amélioré et lancé de nouvelles versions de ses écouteurs sans fil, les AirPod de troisième génération étant les plus récents à ce jour.

La société devrait introduire les AirPods Pro 2 en 2022, et maintenant nous sommes curieux de savoir s’il y avait un prototype de ceux-ci avec un design transparent. Heureusement, toutes ces choses finissent par fuir sur le Web, ce n’est donc qu’une question de temps.