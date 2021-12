Apple a de grands projets pour le Mac en 2022

Pendant des années, les critiques d’Apple ont rapidement souligné qu’Apple dépendait trop de l’iPhone comme source de revenus. Avance rapide jusqu’à aujourd’hui et l’activité d’Apple est bien plus solide et diversifiée qu’elle ne l’était il y a trois ans. Bien sûr, l’iPhone représente toujours près de 50 % du chiffre d’affaires annuel d’Apple, mais la société a réussi de manière impressionnante à générer une croissance dans plusieurs autres catégories de produits. Plus particulièrement, les ventes de Mac atteignent actuellement un niveau record grâce aux nouveaux designs et, bien sûr, au processeur M1 incroyablement rapide et inégalé d’Apple.

Comme d’habitude, Apple n’a pas l’intention de se reposer sur ses lauriers et la société prévoit déjà de déployer de nouveaux Mac avec des processeurs M2 de nouvelle génération plus tard l’année prochaine. De plus, certains rapports indiquent que nous verrons probablement un processeur M2 Pro livré dans les nouveaux Mac d’ici 2023.

Le processeur Apple M2 arrive bientôt

Selon un rapport du média en langue chinoise Commercial Times, Apple a une feuille de route relativement ambitieuse pour sa série de processeurs Mx. Dans l’état actuel des choses, Apple prévoit d’introduire son processeur M2 au cours de la seconde moitié de 2022. Apple a initialement présenté le M1 en novembre 2020 et, il va de soi, nous verrons probablement les débuts du M2 à la même époque plus tard. L’année prochaine. Notamment, le M2 serait produit avec le processus 4 nm de TSMC. Et à l’avenir, le rapport ajoute qu’Apple prévoit de mettre à jour sa gamme de processeurs tous les 18 mois. C’est une bonne nouvelle étant donné le temps que les utilisateurs de Mac ont dû attendre pour les nouvelles mises à niveau du processeur lorsque Apple dépendait d’Intel.

Tout compte fait, nous verrons probablement le M2 faire son chemin dans l’ensemble de la gamme Mac d’Apple, y compris le MacBook Air, le MacBook Pro, l’iMac et le Mac Mini. Bien entendu, les versions Pro du Mac offriront également aux utilisateurs des options M2 Pro et M2 Max. Et compte tenu des performances révolutionnaires fournies par le M1, il sera fascinant de voir quel type de gains de performances la gamme M2 apporte.

D’ici la fin de l’année prochaine, l’intégralité de la gamme Mac abritera du silicium Apple. Ce calendrier correspond bien aux objectifs initiaux déclarés d’Apple. Rappelons que lorsque Apple a annoncé pour la première fois le silicium Apple à la WWDC en 2020, il a déclaré que la transition loin d’Intel serait un processus de deux ans. Il convient de noter qu’à l’époque, Apple avait souligné qu’il continuerait de déployer des itérations de macOS avec prise en charge des anciens Mac Intel pendant des années.

Un MacBook Air repensé est en préparation

Étant donné qu’Apple a finalement repensé le MacBook Pro – et heureusement supprimé la TouchBar – la rumeur veut qu’un MacBook Air repensé soit également en préparation. Bien que rien ne soit encore gravé dans le marbre, il y a des rumeurs selon lesquelles la conception en coin du MacBook Air pourrait être en voie de disparition. Pourtant, la machine restera nettement plus fine et plus légère que son homologue MacBook Pro et même l’itération actuelle.

Et naturellement, le MacBook Air de nouvelle génération peut se vanter d’avoir des lunettes plus fines similaires au MacBook Pro. Une rumeur qui, j’espère, ne se réalisera pas, selon laquelle les nouveaux modèles de MacBook Air d’Apple pourraient comporter des lunettes blanches, empruntant apparemment un élément de conception aux iMac M1 d’entrée de gamme d’Apple. Et en parlant du MacBook Pro, les nouveaux modèles Air présenteront probablement également un design à encoche.

De plus, le nouveau MacBook Air peut comporter un mini écran LED mais peut manquer de ProMotion pour un défilement plus fluide. Et enfin, nous pouvons probablement nous attendre à ce que le nouveau MacBook Air soit doté d’une caméra FaceTime améliorée. Alors que les nouveaux MacBook Pro ont une caméra FaceTime 1080p, le MacBook Air actuel utilise toujours une caméra FaceTime 720p.

Et enfin, il y a même une rumeur selon laquelle le surnom du MacBook Air pourrait être sur le point de disparaître. Même si la marque MacBook Air est parfaite telle quelle, il est possible qu’Apple laisse simplement tomber le « Air » et l’appelle le MacBook.