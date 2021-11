Apple a de nouveaux appareils en développement qui ne ressemblent à rien de ce que nous avons vu auparavant

De nouveaux brevets suggèrent qu’Apple pourrait investir dans le développement de nouveaux appareils intelligents tels que des colliers, des bracelets et des porte-clés.

Apple propose déjà divers wearables comme l’Apple Watch. Il considère également les AirPod comme un appareil portable. À l’avenir, cependant, le géant de la technologie pourrait offrir encore plus d’options portables selon un nouveau brevet. AppleInsider a été l’un des premiers à remarquer le brevet. Ce point de vente indique que le brevet prend note de l’élargissement de la gamme de vêtements portables d’Apple pour inclure une tonne de nouveaux appareils, comme des cerceaux et des bracelets de poignée de porte.

Les nouveaux appareils intelligents Apple pourraient être des porte-clés ou des colliers

Le brevet, intitulé « boucles portables avec circuits intégrés » décrit de nombreuses utilisations différentes de la technologie.

« Un dispositif électronique tel qu’un dispositif électronique portable en forme de boucle peut avoir un cordon en tissu avec des première et deuxième extrémités opposées et une unité de boîtier couplée entre les première et deuxième extrémités. L’unité de logement peut contenir des circuits tels qu’une région de sortie visuelle, des capteurs, des circuits de communication et des circuits de réception d’alimentation sans fil », lit-on dans le résumé du brevet.

« Le dispositif électronique portable peut inclure des dispositifs de sortie haptiques pour fournir une sortie haptique à un utilisateur ou pour changer la forme du cordon en tissu. Le cordon en tissu peut comprendre un brin conducteur qui forme une bobine pour recevoir des signaux de puissance sans fil d’un émetteur de puissance sans fil. Le dispositif électronique portable peut être stocké dans un boîtier de charge qui comprend des circuits de transmission d’énergie sans fil pour alimenter le dispositif électronique portable. Les circuits de commande dans le boîtier de charge peuvent modifier l’opacité du boîtier de charge en fonction de l’état de charge du dispositif électronique portable.

En approfondissant le brevet, il semble décrire les utilisations possibles de la technologie Apple dans les appareils portables. Ces vêtements incluent une myriade de nouveaux objets, dont certains que vous ne vous attendez pas à ce qu’ils tombent dans la catégorie des « vêtements ». Le brevet lui-même est fortement basé sur une idée singulière : la possibilité de porter un appareil qui offre des applications technologiques.

Le brevet est attribué à Paul G. Puskarich. Puskarich est également crédité d’un brevet concernant les écouteurs détectant quand ils sont portés.

Comment ces appareils fonctionneraient-ils ?

Apple dit que les appareils pourraient fonctionner de multiples façons. Ils pourraient offrir des écrans comme l’Apple Watch, ou ils pourraient simplement être quelque chose qui capte les gestes de la main. De plus, les appareils pourraient simplement collecter des éléments tels que l’emplacement, l’activité et les informations d’identification. Apple dit également que ces mêmes appareils pourraient alors « fournir une sortie à un utilisateur ». Cette sortie peut inclure un retour audio, visuel ou même simplement haptique.

Une autre application qu’Apple note dans le brevet utilise certains éléments comme points d’ancrage pour des applications de réalité augmentée ou virtuelle. Les casques VR ou AR pourraient alors suivre ces objets d’une manière ou d’une autre, offrant des utilisations plus immersives avec ces expériences. Les applications d’utilisation de ce brevet sont nombreuses. Il sera intéressant de voir comment Apple le poursuivra à l’avenir.