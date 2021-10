Apple a déchaîné les bêtes avec les nouveaux MacBook Pro avec M1 Pro et M1 Max

Une autre semaine est passée, et mon garçon, quelle semaine ça a été ! Lundi, nous avons organisé l’événement « Unleashed » d’Apple, consacré à la musique et aux MacBook Pro. En fait, j’avais déjà prévu ce jour-là le troisième anniversaire de mariage avec mon mari, donc je n’y travaillais pas – et honnêtement, c’était bien de pouvoir regarder un événement Apple plus tard sans stresser. Mais mes collègues ici à iMore ont fait un travail fantastique en couvrant l’événement pour vous tous, lecteurs extraordinaires ! Alors allons-y.

Les premières choses annoncées par Apple concernaient la musique et l’audio. Nous avons maintenant un forfait Apple Music Voice qui commence à 5 $ par mois, ce qui, je pense, est un nouvel ajout intéressant à sa gamme de services. Il s’agit essentiellement d’un forfait Apple Music très basique qui vous oblige à utiliser Apple Music avec Siri uniquement pour parcourir et lire de la musique, y compris les commandes de lecture. Il est parfait pour les utilisateurs de HomePod mini mais peut également être utilisé sur tous les autres appareils Apple, tels que votre meilleur iPhone et iPad. Pour rendre ce service encore plus attrayant, Apple a ajouté des centaines de nouvelles listes de lecture spécifiques à l’activité et à l’humeur à Apple Music. Il existe donc une liste de lecture pour à peu près tout ce dont vous auriez besoin. Et n’oubliez pas les nouvelles options lumineuses et colorées du HomePod mini.

Bien que le plan Apple Music Voice ne soit pas tout à fait ma tasse de thé (j’ai juste Apple One Premium et je préfère écouter des albums entiers ou des chansons spécifiques), je pense que c’est un excellent moyen de faire démarrer les gens avec Apple Music dans son ensemble. Je n’utilise pas non plus Siri aussi souvent que je le devrais, ceux qui le font peuvent trouver ce nouveau plan vocal un ajout précieux. Mais gardez à l’esprit que vous ne pouvez utiliser Siri que pour le contrôler et y accéder, et qu’il n’y a pas de format audio Dolby Atmos ou Lossless avec le plan vocal.

La grande sortie avec la musique, cependant, était AirPods 3. Ces nouveaux AirPods ont un tout nouveau design qui rappelle davantage les AirPods Pro, moins la suppression active du bruit et les embouts en silicone. Vous obtenez Spatial Audio, Adaptive EQ, Dolby Atmos et un nouveau boîtier de charge compatible MagSafe. L’étui de chargement pour AirPods 3 est également un peu plus large que les AirPods 2 qui sont toujours en vente, mais pas aussi gros que l’étui AirPods Pro – c’est un tout nouveau terrain d’entente.

Personnellement, aussi excitant que soient les nouveaux AirPods 3, j’attends toujours la prochaine itération d’AirPods Pro 2. Je préfère de loin avoir les embouts en silicone et, honnêtement, je ne peux pas vivre sans la suppression active du bruit, donc les AirPods 3 ne sont pas pour moi. Cependant, je suis assez curieux de savoir s’ils s’adapteront mieux à mes oreilles, même sans embouts en silicone, à cause du nouveau design. J’avais des AirPod originaux que je n’aimais pas beaucoup utiliser car ils avaient toujours l’impression qu’ils allaient tomber de mes oreilles.

Maintenant, la vraie viande de l’événement Unleashed était avec le nouveau silicium d’Apple: M1 Pro et M1 Max, ainsi que les nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces dans lesquels ils entrent. Fondamentalement, les M1 Pro et M1 Max sont incroyablement des puces puissantes qui sont certainement davantage destinées aux professionnels de la création qui ont besoin de beaucoup de puissance graphique pour leur travail – même si j’aimerais les avoir, cela peut être un peu exagéré pour mon travail (je ne suis qu’un écrivain , après tout). Mais ils sont certainement alléchants, je dois l’admettre!

En fait, je suis plus enthousiasmé par les nouveaux designs de MacBook Pro. Il semble que l’on s’éloigne de l’ère de la « forme sur la fonction » qui régnait en maître avec Jony Ive et que l’on revienne à l’époque de la « fonction sur la forme ». Après tout, ces nouveaux MacBook Pro sont dotés d’un port HDMI et d’un emplacement pour carte SDXC, d’une nouvelle prise casque prenant en charge les écouteurs à haute impédance et ont même ramené MagSafe 3. MagSafe est de retour sur Mac !

Sérieusement, réjouissez-vous. J’ai détesté le fait qu’Apple ait retiré MagSafe pour le chargement USB-C, car j’ai toujours apprécié la protection offerte par MagSafe au cas où quelqu’un trébucherait sur le cordon de chargement. Cependant, en tant que personne qui préfère utiliser des claviers mécaniques et qui a une configuration audio avec un microphone USB, j’ai été un peu déçu de voir qu’il n’y avait pas de retour des ports USB-A standard. Je suppose que la vie du dongle n’est pas complètement terminée, car je n’utilise pas vraiment de cartes HDMI ou SD dans mon flux de travail quotidien. Et bien que je préfère toujours les claviers mécaniques, je dois admettre que le nouveau clavier noir sur les MacBook Pro est incroyablement beau et bon débarras de la Touch Bar. Cette encoche n’était certainement pas quelque chose que je m’attendais à ce qu’elle soit réelle, mais je suis heureux qu’elle n’interfère pas autant sur le Mac que sur un iPhone. De plus, si vous avez autant d’icônes dans la barre de menus que l’encoche peut commencer à perturber votre configuration, vous devriez peut-être envisager quelque chose comme Bartender 4 pour le nettoyer (je recommande fortement ce logiciel). Vraiment cependant, je suis un peu surpris que l’encoche soit là, et nous n’avons pas encore Face ID sur Mac, cependant. Mais c’est un pas dans la bonne direction, je suppose.

Et pendant que nous parlons de Mac, si vous attendez Monterey, ne vous inquiétez pas, il arrive cette semaine ! Pour accompagner les nouveaux MacBook Pro, macOS Monterey sera lancé le 25 octobre. Cependant, si vous attendiez Monterey à cause de la fonctionnalité de contrôle universel, vous devrez attendre un peu plus longtemps, car cette fonctionnalité n’est pas dans le lancement initial. Tout ce qu’Apple a dit à propos d’Universal Control, c’est qu’il arrivera « plus tard cet automne ». Je suis sûr que cela vaudra la peine d’attendre, et je préfère qu’Apple fasse les choses correctement plutôt que de publier quelque chose d’incroyablement buggé et qui ne fonctionne pas correctement.

Voilà qui termine pour cette semaine. Jusqu’à la prochaine fois!

– Christine Romero-Chan

