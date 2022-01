Apple a déclaré préparer les fournisseurs pour le lancement d’AirPods Pro 2 plus tard cette année

Les écouteurs haut de gamme AirPods Pro actualisés d’Apple devraient être annoncés au cours de la seconde moitié de 2022. Maintenant, un nouveau rapport affirme que les fournisseurs d’Apple se préparent à produire les écouteurs prêts pour le début des ventes.

Selon un nouveau rapport de DigiTimes, les fournisseurs d’Apple se préparent à produire le nouveau produit AirPods Pro prêt à être commercialisé, bien que nous n’ayons toujours pas de fenêtre de sortie ferme après le second semestre.

Les AirPods Pro font partie des meilleurs écouteurs iPhone du moment, mais la prochaine itération devrait apporter des fonctionnalités encore plus avancées. En haut de la liste se trouve la prise en charge de l’audio sans perte, ce qui est actuellement impossible en raison de la bande passante offerte par Bluetooth. L’analyste Ming-Chi Kuo a récemment suggéré qu’un support sans perte arriverait tout en pointant également vers un nouveau boîtier de chargement sans fil. Ce nouveau boîtier comprendrait un haut-parleur pour l’assistance Find My, permettant aux propriétaires de lui faire émettre une alerte pour une détection plus facile.

MacRumors avait déjà reçu une image qui prétendait montrer un nouveau boîtier AirPods Pro avec des trous qui seraient vraisemblablement utilisés pour ce haut-parleur susmentionné. Bien qu’il soit impossible de savoir si l’image est légitime, elle est définitivement liée aux affirmations récentes de Kuo.