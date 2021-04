Apple a discrètement révélé un accessoire iPhone que nous avons toujours voulu – .

En tant que personne ayant traité de nombreux câbles de chargement iPhone cassés au cours de l’année, j’étais ravie de voir une rumeur selon laquelle Apple résoudrait le problème avec le lancement de l’iPhone 12. Les rapports indiquaient qu’Apple retirerait le chargeur et les EarPod du commerce boîte, le câble USB-C-vers-Lightning viendrait dans une version tressée qui serait plus solide que le modèle d’origine. Je pensais que je n’aurais plus besoin de chercher des câbles tressés tiers, car ils seraient livrés avec chaque iPhone à l’avenir. Cependant, cela ne s’est jamais produit. L’histoire du câble de chargement tissé pour iPhone était l’une des rares rumeurs sur l’iPhone 12 à ne pas se réaliser.

Avance rapide vers l’événement «Spring Loaded» d’Apple où Apple a dévoilé de nombreux nouveaux produits; vous trouverez quelques surprises passionnantes du fabricant d’iPhone. Apple a ramené la charge MagSafe sur le Mac en ajoutant un connecteur d’alimentation magnétique à l’iMac sans l’appeler réellement MagSafe. Apple a également révélé que le chargeur iMac comporterait un «câble de couleur assortie magnifiquement tissé de 2 mètres de long». Cela semblait être le type de câble auquel je m’attendais pour l’iPhone, mais il était livré avec un produit inattendu. Je ne savais pas qu’Apple avait son propre câble tissé USB-C vers Lightning. Il vous suffit de l’acheter avec un nouvel iMac 24 pouces, qui commence à 1299 $.

Top Deal du jour Les acheteurs d’Amazon sont obsédés par le gadget à 30 $ qui vous permet d’ouvrir votre garage avec votre smartphone ou votre voix! Prix: 29,98 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Apple ne fait aucune mention du nouveau câble USB-C-vers-Lightning fourni avec l’iMac n’importe où dans le communiqué de presse ou sur la page produit de l’iMac. Et vous ne le trouverez pas à l’achat dans la section des accessoires iPhone de la boutique en ligne pour le moment.

Mais dirigez-vous vers la page de commande iMac, faites défiler vers le bas, et vous trouverez une section «Ce qui est dans la boîte» présente sur chaque page de commande de produit. Le boîtier de l’iMac 24 pouces comprend le cordon d’alimentation et l’adaptateur secteur tout-en-un, la souris Magic Mouse, le câble USB-C-vers-Lightning et le Magic Keyboard. Voici à quoi cela ressemble:

“Qu’y a-t-il dans la boite?” section sur la page de commande de l’iMac 24 pouces. Source de l’image: Apple Inc.

Le contenu de la boîte de vente au détail de l’iMac n’est guère surprenant. C’est ce que vous attendez d’Apple, compte tenu de ses annonces «Spring Loaded». Mais ce câble USB-C-vers-Lightning ressemble beaucoup au genre de câble tressé qui a été répandu pour l’iPhone 12. Non, votre esprit ne vous joue pas des tours. Voici une image agrandie:

Zoom sur “Que contient la boîte?” La section sur la page de commande de l’iMac 24 pouces montre le câble de charge tissé pour iPhone. Source de l’image: Apple Inc.

Apple a fabriqué son propre câble Lightning tissé, qui pourrait très bien charger un iPhone. La raison pour laquelle il se trouve à l’intérieur de la boîte iMac est que vous avez besoin de ce câble particulier pour recharger le Magic Keyboard et la Magic Mouse. Et le câble tissé correspond à la couleur de l’iMac, tout comme le cordon d’alimentation. Si vous êtes également propriétaire d’un iPhone, le câble tressé pourrait également devenir votre nouveau câble de charge idéal pour la charge filaire.

Bien qu’Apple n’ait pas abordé le câble pendant l’événement ou dans les documents de presse, il semble probable que le câble deviendra éventuellement disponible à l’achat en tant qu’accessoire iPhone autonome. Mais ce n’est que spéculation. De même, le nouveau Magic Keyboard avec Touch ID est livré uniquement avec les iMac les plus chers. Le clavier fonctionnera également avec les iPad et autres Mac, mais il ne peut pas être acheté séparément pour le moment.

Le câble Lightning tissé est exclusif à l’iMac pour le moment, et vous ne le trouverez pas dans la boîte du nouvel iPad Pro ou livré avec le nouvel iPhone 12 violet.

Top Deal du jour Les AirPods Pro sont enfin de retour en stock sur Amazon … au prix le plus bas de 2021! Prix ​​courant: 249,00 $ Prix: 197,00 $ Vous économisez: 52,00 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets en tant que passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.