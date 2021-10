Apple a doublé ses activités en Inde et perdu 6 milliards de dollars en raison d’une pénurie de puces et de perturbations de la fabrication au quatrième trimestre : Tim Cook

Tim Cook, PDG d’Apple (Crédit photo : .)

Le chiffre d’affaires d’Apple Inc pour le trimestre de septembre a augmenté de 29% sur un an pour atteindre 83,4 milliards de dollars, un record pour le trimestre, grâce à la forte croissance des marchés émergents. Le PDG Tim Cook a déclaré qu’Apple avait réalisé une croissance à deux chiffres dans tous les domaines, avec une performance particulièrement forte en Inde et au Vietnam.

« Apple a établi des records trimestriels dans chaque segment géographique avec une forte croissance à deux chiffres dans tous les domaines », a déclaré Cook lors d’un appel post-bénéfice vendredi, ajoutant « au cours de l’exercice 2021, nous avons réalisé près d’un tiers de nos revenus sur les marchés émergents et avons doublé nos activités en Inde et au Vietnam.

Alors que les ventes de Mac ont atteint un niveau record, l’iPhone, l’iPad, les appareils portables, la maison et les accessoires ont enregistré des ventes record au cours de ce trimestre. Dans l’ensemble, l’activité produits d’Apple a augmenté de 30 % en glissement annuel. L’activité de services de Cupertino a quant à elle réalisé « mieux que prévu » avec une croissance de 26 % en glissement annuel.

« Nos résultats records du trimestre de septembre ont clôturé un exercice remarquable de forte croissance à deux chiffres, au cours duquel nous avons établi de nouveaux records de revenus dans tous nos segments géographiques et catégories de produits malgré l’incertitude persistante de l’environnement macroéconomique », a déclaré Luca Maestri, directeur financier d’Apple. a déclaré, ajoutant « au cours du trimestre de septembre, nous avons retourné plus de 24 milliards de dollars à nos actionnaires, alors que nous continuons de progresser vers notre objectif d’atteindre une position de trésorerie nette neutre au fil du temps ».

Lire aussi | Les revenus d’Apple au troisième trimestre s’envolent grâce à des ventes à deux chiffres en Inde, les prévisions de croissance ralentissent alors que les problèmes de pénurie de puces atteignent l’iPhone

Les bénéfices d’Apple n’ont cependant pas répondu aux attentes de Wall Street de 84,85 milliards de dollars. Les contraintes de la chaîne d’approvisionnement ont eu un impact clair sur les résultats financiers de l’entreprise ce trimestre.

« Nous estimons que ces contraintes ont eu un impact d’environ 6 milliards de dollars sur les revenus, principalement en raison des pénuries de semi-conducteurs à l’échelle de l’industrie et des perturbations de la fabrication liées au COVID », a déclaré Cook.

Plusieurs facteurs, notamment la demande refoulée, les ralentissements induits par le COVID-19 et les sanctions contre certaines entreprises technologiques chinoises clés, ont tous contribué à une pénurie mondiale de chipsets, le composant clé de la fabrication électronique.

Cook, lors du dernier appel de résultats, avait tempéré les attentes, avertissant que la pénurie mondiale de puces, qui avait déjà touché les ventes de MacBook et d’iPad, affecterait bientôt la production de l’iPhone, ce qui pourrait ralentir la croissance. Le trimestre de décembre pourrait être encore plus difficile.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.