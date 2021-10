Apple a du mal à faire face au piratage croissant du contenu Apple TV+

Alors que la popularité d’Apple TV+ augmente, Apple semble avoir du mal à faire face à des niveaux croissants de piratage en ligne, malgré les efforts concertés pour supprimer son contenu volé, a découvert MacRumors.



Le piratage est une activité lucrative pour les sites de torrents, avec un rapport d’août estimant que les cinq principaux sites Web de piratage génèrent environ 18,3 millions de dollars de revenus publicitaires et de parrainages par an. Selon l’Alliance for Creativity and Entertainment (ACE), le piratage en continu représente jusqu’à 80 % du piratage et coûte aux entreprises jusqu’à 71 milliards de dollars par an.

Bien que Google réprime de plus en plus les sites Web qui hébergent du contenu piraté, les opérateurs de sites changent souvent de domaine et redirigent les utilisateurs pour éviter les retraits et garder les liens torrent accessibles. Dans un document de recherche publié en 2018, Google a concédé qu’il y aura « de nouveaux sites dédiés à la mise à disposition d’œuvres protégées par le droit d’auteur tant qu’il y aura de l’argent à faire pour le faire ».

Apple a largement évité la nécessité de lutter contre le piratage en ligne jusqu’au lancement de Apple TV+‌ en novembre 2019. Depuis lors, les émissions et les films ‌Apple TV+‌ ont proliféré sur les sites de piratage sur Internet.

Bien qu’Apple ait une déclaration claire de prévention du piratage pour les logiciels, cela ne s’étend pas à son contenu de divertissement vidéo, qui est plutôt couvert par les conditions d’utilisation d’Apple. D’après les conclusions de MacRumors, certaines des émissions et des films les plus populaires d’Apple ont au moins 2 000 semeurs actifs sur chaque site de piratage majeur, allant jusqu’à environ 125 000 semeurs par titre. Les tendances de téléchargement correspondent généralement à la popularité des divers films et émissions d’Apple, avec comme « Ted Lasso », « The Morning Show » et « SEE » recueillant le plus de téléchargements.

Apple est un membre dirigeant de la Motion Picture Association of America’s ACE, un groupe anti-piratage influent engagé à « soutenir le marché légal du contenu vidéo et à relever le défi du piratage en ligne » qui comprend également Netflix, Amazon, Comcast, Disney, NBC , MGM, ViacomCBS, Paramount, Fox, NBCUniversal, Sony Pictures, Warner Bros. et autres. Apple travaille également avec la Software and Information Industry Association (SIIA).

Les studios de production de streaming et les distributeurs, tels que Netflix, Amazon Prime Video et Disney +, ont tenté de limiter le partage illégal de films et d’émissions de télévision en utilisant des partenaires d’application spécifiques qui signalent le contenu volé en leur nom. Apple a emboîté le pas, concluant des accords de travail avec plusieurs entreprises spécialisées dans la protection du droit d’auteur numérique, notamment Corsearch Inc. et OpSec Security. Ils opèrent en émettant des ordres de retrait DMCA pour le contenu en ligne piraté.

Selon les informations consultées par MacRumors, Corsearch a émis plus de 320 000 commandes DMCA à Google, citant une violation du droit d’auteur pour le contenu ‌Apple TV+‌. Ces ordonnances ne font qu’empêcher Google d’indexer les sites de piratage signalés et ne font pas grand-chose pour limiter l’hébergement réel de contenu piraté. Les demandes de radiation au nom d’Apple ont atteint un niveau record le 16 août de cette année, avec plus de 8 500 demandes adressées à Google en une seule journée.

MacRumors a suivi de nombreux domaines et URL utilisés pour pirater le contenu ‌Apple TV+‌ et a constaté qu’aucun n’avait été supprimé par Apple ou ses partenaires au cours d’une semaine. Au contraire, au cours de cette période, le catalogue du site Web de contenu Apple TV+‌ volé s’est agrandi, parfois quelques heures seulement après la sortie de nouveaux épisodes sur ‌Apple TV+‌ lui-même.

Apple et ses partenaires doivent émettre des commandes DMCA aux sites Web eux-mêmes pour les faire supprimer, un processus qui peut être lourd. Pour rendre les choses plus complexes, certains sites n’hébergent pas directement le contenu ‌Apple TV+‌ mais agissent comme un agrégateur de contenu hébergé ailleurs.

Les sites Web que nous avons suivis étaient hébergés par Cloudflare, une société d’infrastructure Web populaire qui fournit la sécurité numérique et le CDN, ou réseau de diffusion de contenu. Comme indiqué dans sa politique d’abus, Cloudflare ne peut pas supprimer de sites car il ne les héberge pas directement. Au lieu de cela, il peut rediriger les cas de violation du droit d’auteur numérique signalés vers le fournisseur d’hébergement ou le propriétaire du site de piratage.

Les commandes DMCA exécutées montrent qu’Apple et ses partenaires ont tendance à se concentrer sur des sites Web plus obscurs qui hébergent rarement du contenu Apple TV+‌ plutôt que sur des sites de piratage plus persistants et plus grands hébergeant du contenu ‌Apple TV+‌ dans de plus grandes bandes.

Bien que 91,2 % des demandes de radiation d’Apple aient été traitées avec succès, la croissance et la disponibilité du contenu ‌Apple TV+‌ sur les sites torrent ne semblent pas avoir été considérablement entravées par ses efforts, l’entreprise tombant fermement dans les mêmes problèmes rencontrés par ses rivaux dans l’industrie du divertissement. Apple, Corsearch et OpSec ont refusé de répondre aux demandes de commentaires.