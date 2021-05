Apple a embauché “ Jony Ive ” de HTC pour superviser la conception matérielle de Beats pour les nouveaux produits

Il y avait une rumeur sauvage qui circulait l’année dernière selon laquelle Apple prévoyait de supprimer progressivement sa marque de matériel Beats à succès et de se lancer avec du matériel audio de marque Apple. . a rapporté à l’époque qu’enterrer Beats n’était «pas une stratégie qu’Apple envisage de poursuivre» ou même d’envisager.

Depuis, nous en avons appris plus sur ce qui se passait dans les coulisses de la Californie. Plutôt que d’abandonner la marque Beats, Apple embauchait son premier designer en interne pour superviser la conception des produits Beats.

Apple et Beats

Nous avons souligné six ans d’investissement d’Apple dans la marque Beats depuis l’acquisition de Beats Electronics pour faire notre contrepoint contre la rumeur de la disparition de Beats:

Apple a investi dans la division matérielle Beats depuis l’acquisition de la société en 2014. Le matériel Beats a lancé de nouveaux produits intégrant la technologie Apple à partir de 2016 avec Powerbeats3, Beats Solo 3 et BeatsX. Chaque produit partageait la technologie utilisée à l’intérieur des AirPod nouvellement dévoilés. Plus récemment, Beats a publié de tout nouveaux designs pour des produits qui répondent aux besoins des consommateurs différents de ceux des écouteurs de marque Apple. Les Powerbeats Pro ont une durée de vie de la batterie beaucoup plus longue que les AirPods Pro, et les nouveaux Powerbeats ajoutent encore plus de batterie à un prix inférieur.

Quelques mois plus tard, Beats a lancé le casque Flex à 49 $ avec la puce W1 d’Apple. Le prix est encore un peu difficile à croire étant donné qu’il remplace et améliore les écouteurs BeatsX plus chers qui étaient initialement au prix de 150 $.

Et tandis qu’une rumeur se propageait selon laquelle la marque Beats serait progressivement supprimée, Apple embauchait en fait un concepteur bien connu du monde des smartphones Android.

Vétéran de la conception de matériel Android

Scott Croyle est devenu directeur chez Apple l’année dernière après une décennie de conception de matériel Android. Croyle a mené l’équipe de conception de HTC à son apogée avec des succès comme les HTC One M7 et M8.

Il quitte l’entreprise qui a acquis son cabinet de design après trois ans pour créer une nouvelle startup. Croyle a lancé le smartphone Nextbit Robin basé sur le cloud, qui a été acquis par Razer avant de partir pour démarrer une nouvelle entreprise de design appelée Attic.

Croyle a rejoint Apple l’année dernière spécifiquement pour superviser la conception des produits Beats, a appris .. Et tandis que Beats est resté une marque appartenant à Apple qui partage la technologie audio avec les AirPods, la société de design Ammunition a continué à créer l’apparence des produits matériels Beats et l’identité de l’entreprise.

Notre compréhension est que la relation entre Beats et Ammunition ne change pas. Ce qui est nouveau, c’est qu’Apple a sélectionné le vétéran de la conception Android comme personne-ressource entre Beats et Ammunition. Il est difficile d’imaginer que l’influence d’un designer du calibre de Croyle ne se fraye pas un chemin dans les futurs produits Beats.

Nouveaux produits à venir

Alors, quand pouvons-nous nous attendre à voir la touche de Scott Croyle sur le matériel Beats prendre forme si nous ne l’avons pas déjà fait? Une source connaissant le travail de conception de Beats nous dit que l’équipe étudie activement les haut-parleurs d’autres marques disponibles aujourd’hui, et les écouteurs sont naturellement une priorité.

On nous dit également que de nouveaux produits de Beats sont actuellement en préparation. Espérons que cela signifie que de nouveaux modèles de casques et la première mise à jour des haut-parleurs depuis la Beats Pill + 2015 sont à l’horizon.

Alors que les écouteurs et écouteurs Beats utilisent des puces sans fil Apple pour des performances et une connectivité de classe AirPods, nous n’avons pas vu le W1 / H1 apparaître dans un haut-parleur Beats. AirPlay 2 non plus, et un haut-parleur Beats portable wifi / Bluetooth avec la puce sans fil d’Apple serait très convaincant.

