Apple a enfin écouté les pros

J’ai failli acheter mon premier MacBook Pro en 2015. Cela aurait été le premier Mac que j’aie jamais possédé personnellement. Mais je me suis convaincu d’attendre encore un an pour des puces Intel plus rapides – et en octobre 2016, Apple a emporté presque tout ce que j’admirais à propos de ce Mac d’un seul coup.

Le clavier confortable ? Remplacé par une dalle trop fine qui est également devenue un cauchemar pour de nombreux utilisateurs de Mac au fil des ans, le mécanisme de l’interrupteur à papillon si fragile qu’un grain de poussière pourrait le faire tomber. La fente pour carte SD pratique pour les photographes et les vidéastes, et le port HDMI pour se connecter facilement aux moniteurs ou aux téléviseurs ? Les deux se sont apparemment prononcés en faveur de la vente de dongles plus chers.

Dans la quête d’ordinateurs portables toujours plus fins et plus flashy, Apple avait apparemment oublié pourquoi les gens achetaient le MacBook Pro en premier lieu – et les pros étaient heureux de le souligner. Ils ont ridiculisé la minuscule bande d’écran tactile Apple intégrée au clavier, décrié le manque relatif de RAM, les ports manquants et le fait que le choix de GPU d’Apple ne correspondait pas à la concurrence de Windows. J’ai rassemblé un tas de ces pensées ici à l’époque, et Michael Tsai en a plus.

Cinq ans plus tard, Apple donne à ces pros tout ce qu’ils ont dit qu’ils voulaient.

Lundi, Apple a annoncé un MacBook Pro intentionnellement plus épais (dans le cas du modèle 16 pouces) et plus lourd rempli de ports – y compris HDMI, la fente pour carte SD et même le retour du câble de charge MagSafe – plus trois USB-C / Connecteurs Thunderbolt 4, le port le plus performant du marché. Les nouveaux Mac 14 et 16 pouces offrent jusqu’à 64 Go de mémoire et jusqu’à 8 To du stockage PCI-Express le plus rapide du marché, avec 7 400 Mo/s de lecture. Ils disposent d’un clavier repensé avec des touches de fonction au lieu de la redoutable Touch Bar, et de mini écrans LED à taux de rafraîchissement élevé de 120 Hz qui pourraient devenir les meilleurs panneaux que vous puissiez acheter sur un ordinateur portable n’importe où (ils offrent théoriquement les avantages de l’OLED sans certains des compromis, mais nous devrons tester).

Peut-être le plus impressionnant, Apple affirme que les 32 cœurs GPU de sa nouvelle puce M1 Max lui confèrent presque autant de puissance que la puce pour ordinateur portable haut de gamme Nvidia RTX 3080 que vous trouverez dans un Razer Blade 15 Advanced au prix similaire.

Et pendant qu’Apple était occupé à apporter ces améliorations, il a finalement ajouté une webcam 1080p. Oui, il y a une encoche, et oui, je ne me sens pas incroyable à ce sujet, en particulier en voyant qu’il n’y a pas d’identification de visage.

Mais je pense que j’achète un Mac.

Je vais probablement attendre que la poussière retombe un peu. Comme toujours, il y a de grandes questions ouvertes comme les performances et la durée de vie de la batterie, sans parler de la sensation d’utilisation, y compris des choses comme la chaleur et le bruit. (Aucun journaliste n’a encore touché à ces appareils, même pour une pratique de base.)

Avec la durée de vie de la batterie, par exemple, je me demande si Apple pourrait choisir des chiffres. Alors que la société affirme que le modèle 16 pouces a « la plus longue durée de vie de la batterie sur un ordinateur portable Mac », mais la société ne parle que de la lecture de vidéos dans sa propre application Apple TV et ne spécifie pas de variables importantes telles que la luminosité du filtrer.

Le propre outil de comparaison d’Apple suggère que les nouveaux Mac n’ont pas la meilleure autonomie de batterie.

Dans le test Web sans fil d’Apple (qui utilise Safari, pas Chrome, la dernière fois que nous avons vérifié), la société affirme que le MacBook Pro 14 pouces ne gère que 11 heures d’autonomie, bien moins que les 17 heures qu’il prétend obtenir du MacBook 13 pouces. Pro avec M1 de la fin de l’année dernière. (Nous avons vu environ 10 heures d’utilisation dans le monde réel.) Le MacBook Pro 16 pouces revendique désormais 14 heures de Web sans fil, ce qui ressemble au moins à une amélioration par rapport aux 11 heures qu’il prétendait voir du modèle 2019 avec son Puce Core i9.

Écoutez, tout ce que je dis, c’est que je me sentirai plus à l’aise de laisser tomber plus de 2000 $ sur un nouveau MacBook Pro après que Nilay aura pu confirmer qu’il est rapide et qu’il dure réellement et qu’il ne fait pas suer les mains ni faire de tours inconfortables. Si je dois passer de Windows à Mac, c’est le moins que je puisse demander.

Mais pour le public d’Apple composé de professionnels de la création qui s’accrochent de près à leur MacBook Pro 2015 avec écrans Retina depuis toutes ces années, ou ceux qui sont passés à contrecœur à un ordinateur portable équipé de Touch ID parce qu’ils pensaient que c’était leur seule option, ou ceux qui ont fait défection pour Windows quand ils ont vu l’écriture sur le mur, aujourd’hui doit se sentir comme un tout nouveau jour. Mis à part le modèle 13 pouces, Apple n’essaie plus seulement de vendre aux pros un Air plus rapide. Il a fallu cinq ans pour redresser ce navire, mais Apple est clairement à l’écoute des pros. Il a construit ces ordinateurs pour eux.