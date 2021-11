Apple a étendu son rappel d’iPhone 12

Plus tôt cette année, Apple a publié une sorte de rappel volontaire pour l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro. Comme la société l’avait déclaré à l’époque, « un très faible pourcentage » des modèles d’iPhone 12 rencontraient des problèmes de son en raison d’un composant qui pouvait tomber en panne sur le module récepteur. Apple a déclaré que les appareils concernés avaient été fabriqués entre octobre 2020 et avril 2021. Et maintenant, alors que 2021 touche à sa fin, Apple a apparemment renouvelé le programme de service dans au moins une région.

Rappel de l’iPhone 12 pour les téléphones ayant des problèmes de son

Apple a annoncé pour la première fois le programme de service iPhone 12 et iPhone 12 Pro pour les problèmes de son en août 2021. La société a déclaré qu’elle réparerait gratuitement tous les appareils éligibles. Selon le Khaleej Times, Apple vient tout juste d’étendre le programme aux Émirats arabes unis.

Voici la déclaration qu’Apple a fournie à la publication basée à Dubaï concernant le rappel :

Apple a déterminé qu’un très faible pourcentage d’appareils iPhone 12 et iPhone 12 Pro peut rencontrer des problèmes de son en raison d’un composant susceptible de tomber en panne sur le module récepteur. Les appareils concernés ont été fabriqués entre octobre 2020 et avril 2021. Si votre iPhone 12 ou iPhone 12 Pro n’émet pas de son du récepteur lorsque vous passez ou recevez des appels, il peut être éligible au service. Apple ou un fournisseur de services agréé Apple assurera gratuitement la maintenance des appareils éligibles.

Ceci est pratiquement identique à l’avis via le site d’assistance d’Apple que la société a publié le 27 août. Et comme ce fut le cas durant l’été, le programme de service ne s’applique à aucun modèle d’iPhone 12 mini ou d’iPhone 12 Pro Max. Le problème n’affecte vraisemblablement que le 12 ou le 12 Pro, donc si vous achetez le modèle le plus petit ou le plus grand, vous devriez être clair.

Comment faire en sorte qu’Apple répare l’iPhone 12 sans problèmes de son

Si vous souhaitez profiter de ce programme, vous devrez contacter directement Apple. Dans certains cas, Apple permet aux utilisateurs de saisir le numéro de série de leur appareil pour déterminer l’éligibilité. Cela ne semble pas être le cas pour ce programme de service. Par conséquent, vous devrez contacter Apple pour vous assurer que votre téléphone est éligible avant de l’envoyer.

Une fois que vous savez que votre téléphone est éligible, vous pouvez suivre quelques méthodes :

Que vous expédiiez votre téléphone ou que vous l’emmeniez dans un magasin de détail, assurez-vous de le sauvegarder. Apple note également que si l’iPhone 12 ou 12 Pro présente des dommages qui affectent la capacité de résoudre le problème de son, ce problème devra d’abord être résolu. Apple peut vous facturer ces réparations, en fonction de ce qu’il doit faire pour résoudre le problème d’absence de son.

Cela sert également de rappel précieux que le programme de service est toujours en cours aux États-Unis et à l’étranger. Apple dit que le programme couvre les unités iPhone 12 et iPhone 12 Pro pendant deux ans après la première vente au détail de l’unité. Même si vous avez acheté un iPhone 12 le jour du lancement l’année dernière, il vous reste encore plusieurs mois pour profiter du programme si vous commencez à rencontrer des problèmes de son.