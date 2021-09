Apple a fait un travail fantastique pour éduquer et sensibiliser les consommateurs à la musique Atmos : Dolby

Apple a récemment déployé la prise en charge de l’audio spatial via Dolby Atmos pour tous les abonnés Apple Music. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

« La musique est puissante. Lorsque les gens l’écoutent, ils peuvent être affectés. Ils répondent. – Ray Charles

La musique est autant une expérience émotionnelle pour l’artiste que pour le consommateur et Dolby veut rapprocher les deux plus intimement que jamais, avec Atmos. En fait, la société est si optimiste à ce sujet qu’elle prévoit qu’Atmos deviendra le moyen et le format « prédominants » d’écouter de la musique à l’avenir. Pour ce faire, il doit rendre la technologie plus accessible. Le partenariat avec Apple n’est qu’une des façons dont il essaie de le faire.

Cupertino a déployé la prise en charge de l’audio spatial via Dolby Atmos sur les appareils Apple, y compris iPhone, iPad, Mac et Apple TV, gratuitement pour tous les abonnés Apple Music dans le monde en juin. Cela a été rendu disponible pour les utilisateurs d’Android peu de temps après.

“Ce partenariat ouvre la possibilité de changer l’expérience de vie des gens d’une manière très courante”, a déclaré à Financial Express Online Pankaj Kedia, directeur général des marchés émergents chez Dolby, ajoutant “ensemble, nous pouvons changer la façon dont les gens écoutent de la musique. “

Dolby Atmos est accessible via sa propre bascule dans l’application Apple Music. Vous pouvez choisir de laisser cela toujours allumé ou de l’allumer automatiquement lorsque vous êtes connecté à un accessoire audio pris en charge comme les AirPods Pro et AirPods Max. Apple facilite également la découverte du contenu Dolby Atmos via des listes de lecture et propose des didacticiels permettant aux utilisateurs de comprendre les différences, par exemple, entre la musique stéréo conventionnelle et la musique Atmos.

« Apple a fait un travail fantastique pour vraiment éduquer et sensibiliser les consommateurs à ce qu’est cette nouvelle expérience. Ils se soucient beaucoup des créateurs de contenu. Ils se soucient beaucoup du contenu. Il y a donc beaucoup d’alignement dans la façon dont les deux entreprises travaillent et pensent d’un point de vue culturel », a déclaré Kedia.

Pankaj Kedia, directeur général, marchés émergents, Dolby Laboratories

Cette éducation et cette sensibilisation sont importantes car Atmos est une technologie plus récente par rapport à la stéréo qui est le statu quo depuis 40 à 50 ans. De nombreux autres facteurs contribuent à alimenter ses perspectives de croissance, simultanément.

Il y a beaucoup d’innovations du côté du matériel. Il y a beaucoup de variété disponible à travers différents niveaux de prix aujourd’hui. Que vous parliez d’écouteurs ou de haut-parleurs, les options sont à la pelle. Plus important encore, « les consommateurs votent avec leur portefeuille et recherchent de meilleurs appareils », déclare Kedia.

Bien qu’il s’empresse également d’ajouter que Dolby Atmos n’a pas de dépendance au casque puisque la technologie du point de vue de la lecture est en fait implémentée sur l’appareil – téléphone / tablette – lui-même. Il est également indépendant de savoir si vous utilisez des écouteurs filaires ou sans fil.

«Mais bien sûr, de meilleurs écouteurs vont produire une meilleure qualité. Chaque casque le fera différemment.

Chaque appareil conçu avec la technologie Dolby doit passer par un processus de test et de certification. Il y a des niveaux minimaux de qualité technique et des éléments de mise en œuvre qui doivent être en place. L’engagement et les partenariats sont très profonds, et s’il y a des opportunités de construire sur les choses, « tout est sur la table, et nous travaillons très étroitement avec nos partenaires ».

Apple Music à lui seul propose actuellement des milliers de pistes en audio spatial avec Dolby Atmos et Apple dit qu’il ajoutera régulièrement plus de titres. Cela dit, Atmos est encore relativement nouveau en Inde du point de vue de la création de contenu. Cela a commencé il y a environ un an, mais il connaît une « énorme accélération ».

Dolby se sent très confiant avec la quantité de contenu qui a déjà été créé. Il y a beaucoup de musique indépendante qui se fait. Beaucoup de vieux morceaux en cours de remasterisation.

Kedia dit que le coût de l’infrastructure n’est pas un défi dans cette transition, mais le changement dans la façon dont la musique est créée et consommée qui pourrait être dissuasif au départ.

«Nous parlons de changement de statu quo, et il est difficile de chiffrer le temps que cela prend. Mais nous avons participé à des transitions similaires au cinéma, en OTT et en broadcast. Je dirais que cela arrive plus tôt qu’on ne le pense.

Encore une fois, la sensibilisation et l’éducation sont essentielles et c’est ce sur quoi Dolby se concentre actuellement.

Dolby travaille en étroite collaboration avec l’Indian Performing Right Society (IPRS) pour faire passer le mot et éduquer les artistes de tous types. Il travaille avec la Fondation Anahad qui fait beaucoup de travail de base sur la musique folk, en sortant et en enregistrant des artistes en utilisant des techniques internes. L’entreprise travaille également avec des ingénieurs de mixage « qui sont maintenant formés, installés, dont l’infrastructure est entièrement équipée et qui diffusent du contenu ».

Au milieu de tout cela, Dolby continue d’apprendre et de s’adapter pour rendre l’ensemble du processus plus facile et plus évolutif afin que tout le monde puisse créer une piste Dolby Atmos de sa musique.

« C’est un voyage, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Espérons que nous le ferons correctement. Espérons que nous pourrons le faire évoluer de manière à ce que tout le monde puisse créer en Dolby Atmos, puis finalement la façon préférée d’écouter de la musique sera Dolby Atmos. Toute la musique doit être en Dolby Atmos. C’est l’objectif vers lequel nous travaillons.

Alors, qu’est-ce que Dolby Atmos exactement ?

L’idée est de penser le son comme un objet que l’on peut ensuite mettre où l’on veut, dans l’espace. Cela donne aux créateurs beaucoup d’espace pour placer leur son et leurs instruments et la flexibilité de les déplacer également, en s’assurant essentiellement que vous entendez beaucoup plus que ce que vous pourriez avoir avec un mixage ordinaire ou stéréo. Pensez détail, clarté, profondeur.

“Cela débloque de nombreux avantages, puis d’un point de vue technologique, nous prenons ce matériel et nous assurons ensuite qu’il se traduit avec précision dans tout type d’environnement d’écoute”, explique Kedia.

Cela se traduit par une expérience audio uniforme couvrant une myriade d’appareils.

Compte tenu de la pandémie, les créateurs ont parfois dû s’adapter à la façon dont ils mixaient leur musique. Ils n’ont pas eu accès aux studios.

“Fait amusant, nous avons aussi beaucoup de gens qui mélangent de la musique Dolby Atmos directement sur des écouteurs”, plaisante Kedia.

Ensuite, quand vous entendez tous ces détails, en un sens, cela vous rapproche de l’artiste.

« Vous avez l’impression d’être assis en studio. Cela ne ressemble pas à de la musique enregistrée. C’est une expérience immersive. Cela aide vraiment à créer une connexion plus profonde avec la musique elle-même et avec l’artiste.

Ce sentiment d’immersion et d’être dans l’instant est ce qui fait croire à Dolby qu’Atmos pourrait faire encore plus à l’avenir.

« La musique de Dolby Atmos peut également contribuer au bien-être, en termes de méditation immersive et de choses comme ça. Donc, ce n’est que le début et il va y avoir beaucoup de choses à venir dans le futur », ajoute Kedia.

