Apple a fermé sept autres magasins de détail en raison de COVID-19

Apple a fermé la semaine dernière certains de ses magasins de détail aux États-Unis et au Canada en raison de la propagation de la nouvelle variante COVID-19. Maintenant, la société aurait fermé sept autres magasins de détail cette semaine, et ce nombre devrait augmenter dans les semaines à venir.

Bloomberg a rapporté mercredi que depuis mardi, l’entreprise a dû fermer sept Apple Stores en raison de cas positifs de COVID-19 parmi les employés. La plupart des magasins fermés sont situés aux États-Unis, tandis que l’un d’entre eux est au Canada. Les magasins fermés sont :

Dadeland à Miami The Gardens Mall à Palm Beach Lenox Square à Atlanta Highland Village à Houston Summit Mall à Ohio Pheasant Lane dans le New Hampshire

Selon les politiques de l’entreprise, un magasin de détail doit être fermé lorsqu’environ 10 % des membres du personnel sont testés positifs pour COVID-19. D’autres magasins ont été fermés la semaine dernière à Miami, dans le Maryland et à Ottawa. Plus tôt ce mois-ci, la société avait déjà fermé un autre Apple Store au Texas en raison d’une épidémie de COVID-19 parmi les employés.

Apple a déclaré dans une déclaration à Bloomberg que l’entreprise surveillait constamment la situation du COVID-19 pour s’assurer que ses clients et employés sont en sécurité.

« Nous surveillons régulièrement les conditions et nous ajusterons nos mesures de santé pour favoriser le bien-être des clients et des employés », a déclaré Apple dans un communiqué. « Nous restons attachés à une approche globale pour nos équipes qui combine des tests réguliers avec des contrôles de santé quotidiens, le masquage des employés et des clients, un nettoyage en profondeur et des congés de maladie payés. »