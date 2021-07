Apple a finalement acheté plus de 2 milliards de dollars en Bitcoin ? Voici ce que disent les Bitcoiners

Apple serait le deuxième détenteur public de Bitcoin si la rumeur présumée s’avérait vraie. (Image : .)

Apple a certainement un faible pour les crypto-monnaies maintenant. Son co-fondateur Steve Wozniak est déjà un fanboy de Bitcoin. De plus, la société avait lancé en mai de cette année une offre d’emploi pour embaucher un responsable du développement commercial pour diriger ses “partenariats de paiements alternatifs” avec une expérience dans les fournisseurs de paiement alternatifs, y compris la crypto-monnaie. Maintenant, le moulin à rumeurs récemment sur Twitter barattait l’achat présumé par Apple de Bitcoins d’une valeur de milliards de dollars. La plate-forme de microblogging a été réchauffée cette semaine par les tweets concernant l’annonce possible d’Apple concernant le méga achat. L’un d’eux provenait du fondateur du portail d’informations crypto ChainLeak, Joshuwa Roomsburg. “La rumeur veut que #Apple annonce aujourd’hui qu’ils ont acheté 2,5 milliards de dollars en #Bitcoin.”

La rumeur veut que #Apple annonce aujourd’hui qu’ils ont acheté 2,5 milliards de dollars en #Bitcoin Si cela se produit, j’achèterai le dernier #iPhone AUJOURD’HUI ! Je ne l’utiliserai pas, je le garderai juste en souvenir pour quand #BTC a commencé, il grimpe à 100 000 $. Imaginez ce que les alts feront ! pic.twitter.com/YyNWSuzz7V – Joshuwa Roomsburg ????⛓️ (@JoshRoomsburg) 12 juillet 2021

GalaxyTrading était un autre compte Twitter déclenchant la rumeur d’un achat de plus de 2 milliards de Bitcoins par le fabricant d’iPhone.

Des rumeurs selon lesquelles #Apple aurait acheté plus de 2 milliards de dollars en #Bitcoin ???? — GalaxyTrading ???? (@GalaxyTraging) 12 juillet 2021

Lisez aussi: Les banques centrales disent que les crypto-monnaies telles que Bitcoin, d’autres ne remplaceront pas l’or comme valeur refuge

Cependant, Apple n’a publié aucun commentaire officiel pour réfuter ou accepter cette affirmation. Néanmoins, le marché semblait avoir pris la nouvelle avec une pincée de sel alors que le prix du Bitcoin continuait de baisser sans même aucune poussée momentanée. Bitcoin se négociait à un peu plus de 34 000 $ lundi lorsque les tweets sont sortis et ont glissé sous la barre des 31 000 $ mercredi matin, selon CoinMarketCap. Les Bitcoiners avaient en fait carrément démenti la rumeur.

Apple vient d’acheter pour 2,5 milliards de dollars de Bitcoin !!! – La Lune (@TheMoonCarl) 13 juillet 2021

La rumeur selon laquelle Apple achète 2,5 milliards de dollars de #Bitcoin… n’est que cela. Une rumeur. – David Gokhshtein (@davidgokhshtein) 13 juillet 2021

David Gokhshtein est le fondateur du portail d’actualités crypto basé à New York Gokhshtein Media et PDG du fournisseur de solutions de réseau blockchain PAC Protocol. Les plus grandes entreprises publiques en termes de leurs avoirs en Bitcoin, selon les données de BitcoinTreasuries.org, étaient MicroStrategy (105 085 BTC d’une valeur de 3,3 milliards de dollars) suivie de Tesla (42 902 BTC pour 1,3 milliard de dollars), Galaxy Digital Holdings (16 400 BTC d’une valeur de 521 millions de dollars), Voyager Digital (12 260 BTC pour 389 millions de dollars) et Square (8 027 BTC pour 255 millions de dollars). Si la rumeur présumée s’avérait vraie, Apple serait le deuxième plus grand détenteur public de Bitcoin.

