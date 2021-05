Apple a forcé Google à copier une excellente fonctionnalité de confidentialité de l’iPhone – .

Lorsque les étiquettes de confidentialité obligatoires des applications ont commencé à s’appliquer dans l’App Store il y a quelques mois, Facebook a lancé une campagne anti-Apple massive, accusant le fabricant d’iPhone que les nouvelles politiques de l’App Store menacent le Web ouvert et les moyens de subsistance des petites entreprises. Beaucoup ont souligné l’hypocrisie de Facebook dans ses critiques. Les étiquettes de confidentialité des applications sont destinées à informer les utilisateurs qui souhaitent savoir comment les applications les suivent sur iPhone et iPad. Ils n’empêchent pas le suivi réel, mais notifient uniquement aux utilisateurs le type de données personnelles auxquelles les applications peuvent accéder. Malgré les critiques, Facebook a déclaré qu’il se conformerait aux nouvelles réglementations de l’App Store, et les utilisateurs ont rapidement pu voir la quantité terrifiante de données personnelles collectées par Facebook.

Google n’a pas protesté. Mais il a fallu plusieurs mois à l’entreprise pour mettre à jour ses applications avec les étiquettes de confidentialité obligatoires, ce qui montrait la même chose. Les applications Google collectent une quantité massive de données sur iPhone et iPad. Il était clair à l’époque que Google était dans une position plus difficile que Facebook. Google tire l’essentiel de son argent de la publicité comme Facebook. Mais Google possède également Android, où il ne peut pas se permettre de prendre du retard sur l’iPhone en ce qui concerne des fonctionnalités critiques telles que l’amélioration de la confidentialité des utilisateurs.

Nous soupçonnions à l’époque que les nouvelles fonctionnalités de confidentialité standard d’Apple forceraient Google à les copier à un moment donné. Ces dernières années, Google a suivi l’exemple d’Apple en matière de confidentialité des utilisateurs, même si cela signifiait ajouter des fonctionnalités à Android qui pourraient nuire à ses revenus publicitaires. En ce qui concerne les étiquettes de confidentialité des applications, nous devrons attendre 2022 pour cela. Mais au moins, Google a confirmé qu’il travaillait sur les étiquettes de confidentialité des applications pour Android.

Top Deal du jour Les acheteurs d’Amazon sont obsédés par ces prises intelligentes Wi-Fi – achetez-les pour seulement 3,57 $ chacune! Prix ​​courant: 23,79 $ Prix: 14,27 $ Vous économisez: 9,52 $ (40%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenantCode promo: 77KBX5Q2 Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Google a pré-annoncé la nouvelle fonctionnalité de confidentialité sur son blog des développeurs Android. Google a déclaré qu’il ajouterait une fonctionnalité de sécurité dans le Google Play Store “qui aidera les gens à comprendre les données qu’une application recueille ou partage, si ces données sont sécurisées, et des détails supplémentaires qui ont un impact sur la confidentialité et la sécurité.”

“Les développeurs conviennent que les gens devraient avoir la transparence et le contrôle de leurs données”, a expliqué Google. «Et ils veulent des moyens simples de communiquer sur la sécurité des applications qui sont faciles à comprendre et qui aident les utilisateurs à faire des choix éclairés sur la façon dont leurs données sont traitées. Les développeurs souhaitent également fournir un contexte supplémentaire pour expliquer l’utilisation des données et comment les pratiques de sécurité pourraient affecter l’expérience de l’application. “

Les nouvelles étiquettes de confidentialité des applications offriront des données supplémentaires sur les applications, en plus du type de données personnelles que les applications collectent ou partagent. Les étiquettes indiqueront si:

L’application a des pratiques de sécurité, telles que le cryptage des données.L’application suit notre politique relative aux familles.L’application a besoin de ces données pour fonctionner ou si les utilisateurs ont le choix de les partager.La section de sécurité de l’application est vérifiée par un tiers indépendant.L’application permet aux utilisateurs de demander la suppression des données. , s’ils décident de désinstaller

Google a également expliqué ce que la section sur la confidentialité inclura en termes de collecte de données:

Quel type de données sont collectées et stockées: Des exemples d’options potentielles sont l’emplacement approximatif ou précis, les contacts, les informations personnelles (par exemple, nom, adresse e-mail), photos et vidéos, fichiers audio et fichiers de stockage Comment les données sont utilisées: Exemples de potentiel les options sont la fonctionnalité et la personnalisation de l’application

Google dit que les fonctionnalités de confidentialité seront obligatoires et qu’il effectuera des vérifications pour voir si les développeurs fournissent des informations véridiques. Les propres applications de Google devront également partager les mêmes informations et fournir des politiques de confidentialité, comme toutes les autres applications tierces.

Google prévoit de partager plus de détails sur les nouvelles exigences du règlement cet été. Toutes les soumissions et mises à jour d’applications Android devront inclure des étiquettes de confidentialité à partir du deuxième trimestre de 2022.

Google ne fait aucune mention de la transparence du suivi des applications, la deuxième fonctionnalité de confidentialité déployée par Apple dans iOS 14. Contrairement aux étiquettes de confidentialité qui ne fournissent que des informations, cette fonctionnalité permet aux utilisateurs d’iPhone et d’iPad d’empêcher les applications de collecter des données personnelles.

Top Deal du jour Les AirPods Pro sont enfin de retour en stock sur Amazon … au prix le plus bas de 2021! Prix ​​courant: 249,00 $ Prix: 197,00 $ Vous économisez: 52,00 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets en tant que passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.