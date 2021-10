Apple a gagné 1 milliard de dollars chaque jour cet exercice

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a confirmé que la société a gagné 366 milliards de dollars au cours du dernier exercice, ce qui signifie que la société a gagné 1 milliard de dollars chaque jour.

Apple a enregistré un chiffre d’affaires record au quatrième trimestre, malgré les contraintes d’approvisionnement, de 83,4 milliards de dollars, en hausse de 29 % par rapport à l’année précédente. Cela signifie que pour toute l’année, Apple a enregistré 366 milliards de dollars de revenus. Tim Cook a déclaré :

Au cours de cet exercice, nous avons déclaré un chiffre d’affaires de 366 milliards de dollars, ce qui représente une croissance annuelle de 33 %. Nous avons également réalisé une croissance de plus de 20 % dans toutes nos catégories de produits et dans chaque segment géographique. Et aujourd’hui, Apple annonce un autre trimestre très solide. La demande était très robuste et nous avons établi un nouveau record pour le trimestre de septembre à 83,4 milliards de dollars, en hausse de 29 % par rapport à l’année dernière et conforme à ce dont nous avons discuté lors de notre dernier appel, malgré des contraintes d’approvisionnement plus importantes que prévu.

Comme indiqué utilement par Marques Brownlee, ce chiffre signifie que l’année dernière, Apple a gagné 41 millions de dollars par heure, 695 000 $ par minute ou 11 500 $ par seconde :

Un milliard de dollars chaque jour

41 millions de dollars par heure

695 000 $ chaque minute

11 500 $ chaque seconde Il est difficile de comprendre à quelle vitesse cette entreprise gagne autant d’argent https://t.co/LE1ztNl1O3 – Marques Brownlee (@MKBHD) 29 octobre 2021

Les chiffres sont vraiment étonnants quand on y pense, avec un chiffre d’affaires d’Apple en hausse de 33% par rapport à l’exercice précédent. Bien sûr, Apple a des dépenses, Patrick McGee notant que le revenu net pour l’année était juste en dessous de 95 milliards de dollars. Apple s’appuie toujours fortement sur ses meilleurs iPhones pour faire le gros du travail, et l’iPhone a représenté plus de 46% des revenus du dernier trimestre grâce au succès de l’iPhone 13 et à la popularité continue de l’iPhone 12.

Pour l’avenir, Apple a averti qu’il s’attend à ce que les contraintes d’approvisionnement se poursuivent pendant la saison des vacances en raison des pénuries mondiales de puces.