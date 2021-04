Apple a gardé iMessage pour lui alors qu’il aurait pu arriver sur Android en 2013

iMessage aurait pu arriver sur Android il y a des années.Les documents judiciaires soumis par Epic et Apple avant leur procès antitrust révèlent que les dirigeants d’Apple n’ont jamais voulu publier iMessage pour Android.

De nouvelles découvertes révèlent qu’Apple aurait pu lancer iMessage pour Android il y a des années, mais a délibérément choisi de ne pas le faire. Le procès antitrust d’Epic contre Apple a révélé (via .) que le service de messagerie populaire a été verrouillé intentionnellement par Apple, même s’il aurait pu être compatible avec Android dès 2013.

Les documents judiciaires soumis par Epic et Apple avant leur procès à venir indiquent clairement que les dirigeants d’Apple étaient contre le portage d’iMessage sur Android pour des raisons de concurrence.

Selon une déposition d’Eddy Cue, vice-président principal des logiciels et services Internet d’Apple, la société «aurait pu créer une version sur Android qui fonctionnait avec iOS» de telle sorte qu’il y aurait «eu une compatibilité croisée avec la plate-forme iOS afin que les utilisateurs de les deux plates-formes auraient pu échanger des messages de manière transparente. »

Cependant, Craig Federighi, vice-président principal de l’ingénierie logicielle d’Apple et directeur en charge d’iOS, a déclaré: «iMessage sur Android servirait simplement à supprimer un obstacle pour les familles d’iPhone donnant à leurs enfants des téléphones Android.»

En 2016, lorsqu’un ancien employé d’Apple a déclaré que «la principale raison la plus difficile de quitter l’application de l’univers Apple est iMessage», Phil Schiller, responsable de la direction de l’App Store, a déclaré que «déplacer iMessage vers Android nous ferait plus de mal que de nous aider. nous. »

Ces déclarations réaffirment ce que la plupart d’entre nous savons depuis un certain temps – Apple aime garder son écosystème fermé afin d’accrocher les utilisateurs et de les y maintenir. Cette pratique n’est pas illégale et ces découvertes ne nuiraient pas nécessairement à Apple. Ils ne sont qu’un autre moyen pour Epic de soutenir son argument selon lequel Apple utilise le verrouillage de la plate-forme pour maintenir son monopole sur le marché.

Pendant ce temps, iMessage n’est toujours pas disponible sur Android et il ne semble pas qu’il quittera jamais le jardin clos d’Apple. Les utilisateurs d’Android, cependant, peuvent profiter de RCS qui offre une expérience similaire dans l’application Google Messages.