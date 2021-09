Apple a gardé secret l’un des meilleurs nouveaux iPhone 13 Pro Max

Les rumeurs affirmaient que chaque modèle d’iPhone 13 serait doté d’une batterie plus grande. Les nouveaux combinés seraient légèrement plus épais, ce qui aiderait Apple à augmenter la capacité de la batterie. Les rumeurs se sont avérées exactes. Du mini au Pro Max, chaque modèle d’iPhone 13 dispose d’une batterie plus grande que son prédécesseur. De plus, ils sont tous 0,25 mm plus épais que leurs prédécesseurs iPhone 12. Les critiques qui ont suivi ont prouvé que tous les modèles d’iPhone 13 offrent une autonomie de batterie remarquable, en particulier l’iPhone 13 Pro Max. Des tests réels nous ont ensuite révélé que l’iPhone 13 mini survit à l’iPhone 12. Plus important encore, l’iPhone 13 Pro Max a établi un record dans le même test. Nous entendons maintenant que le plus grand iPhone de la gamme Apple a une fonction de charge de batterie secrète qu’Apple n’annonce pas. Il peut atteindre des vitesses encore plus rapides qu’auparavant.

Vitesse de charge de la batterie par rapport à la durée de vie de la batterie

Les fournisseurs d’Android ont régulièrement augmenté les vitesses de charge de la batterie ces dernières années, dépassant récemment les 100 W. Cela signifie qu’un seul chargeur d’ordinateur portable pourrait recharger le combiné Android à une vitesse maximale. Cependant, l’inconvénient de l’augmentation de la vitesse de charge de la batterie est qu’elle peut avoir un impact sur la santé globale de la batterie. Si vous prévoyez de conserver votre appareil pendant plusieurs années avant la mise à niveau, vous devrez peut-être remplacer la batterie à un moment donné.

Apple a choisi une voie plus conservatrice pour l’iPhone en ce qui concerne la vitesse de charge de la batterie. La série iPhone 13 va jusqu’à 20W, en supposant que vous achetiez un chargeur USB-C. Les chargeurs iPhone classiques qui étaient livrés avec les iPhones n’atteignent que des vitesses de 5 W. C’est là qu’intervient la surprise de l’iPhone 13 Pro Max. Le téléphone peut atteindre des taux de charge de 27W lors des tests.

Tests de charge de l’iPhone 13 Pro Max

C’est Ice Universe qui a publié en ligne l’image suivante qui montre un iPhone 13 Pro Max atteignant une vitesse de charge de la batterie de 27W :

La puissance de charge de l’iPhone 13 Pro Max peut atteindre 27W ! Salut, Samsung, qu’en penses-tu ? pic.twitter.com/wcIY73HEPg – Univers de glace (@UniverseIce) 24 septembre 2021

Depuis lors, la chaîne YouTube ChargerLAB a effectué un test plus détaillé, affichant les résultats sous forme de vidéo. Comme vous le verrez dans le clip à la fin de cet article, le testeur a utilisé plusieurs chargeurs pour mesurer les vitesses de charge de l’iPhone 13 Pro Max.

Vous verrez différents types de chargeurs USB-C dans la vidéo, allant de 20W à 100W. L’iPhone 13 Pro Max approche régulièrement les 27 W dès que vous le connectez à un chargeur pouvant supporter au moins 30 W de puissance. Il est peu probable que la vitesse de charge maximale reste allumée trop longtemps. C’est probablement pourquoi Apple ne le cite jamais. Des protections intégrées dans le logiciel garantiront que la batterie est sûre et qu’elle ne surchauffe pas. Cela signifie qu’il ralentira probablement cette vitesse maximale.

La vidéo, cependant, ne montre une charge complète de l’iPhone 13 pour aucun des chargeurs. Nous n’avons aucune idée de la durée de recharge de la batterie de l’iPhone 13 Pro Max à cette vitesse maximale. De plus, il n’est pas clair si l’iPhone 13 Pro ou l’iPhone 13 standard peut atteindre des vitesses de charge de 27 W.

Pourtant, cette surprise de l’iPhone 13 est quelque chose dont il faut être conscient. Si vous possédez un Pro Max, vous pouvez envisager d’utiliser le chargeur de votre ordinateur portable pour profiter des vitesses de charge de batterie légèrement plus rapides que celles annoncées. Si la longévité de la batterie est plus importante, vous voudrez peut-être utiliser un chargeur de 20 W à tout moment. Sur cette note, la charge MagSafe ne dépasse pas 15W.