Apple a interdit l’application Shadow après que Microsoft l’ait utilisée comme exemple pour obtenir l’approbation de xCloud pour iOS

Microsoft a tenté de lancer son service de streaming de jeux xCloud sur l’App Store pour les utilisateurs d’iPhone et d’iPad, mais Apple a rejeté l’application en raison de ses directives strictes. Maintenant, les e-mails révélés dans l’essai Epic contre Apple mercredi montrent qu’Apple a même supprimé une application similaire de l’App Store après que son existence ait été mentionnée par Microsoft.

Microsoft a commencé à tester xCloud pour iOS en février de l’année dernière dans une version bêta privée, et les choses se passaient bien jusqu’à ce que la société décide de publier l’application sur l’App Store. Pour ceux qui ne sont pas familiers, xCloud propose un catalogue complet de jeux qui peuvent être joués sur n’importe quel appareil en streaming.

Apple a affirmé que des applications comme xCloud ne peuvent pas offrir de contenu qui n’a pas été préalablement approuvé par la société, de sorte que l’application n’a jamais été rendue publique. Microsoft, bien sûr, a tenté de discuter avec Apple pour changer la décision de l’entreprise – comme nous pouvons le voir dans les e-mails révélés lors du procès entre Epic Games et Apple.

Comme l’a noté The Verge, Microsoft a souligné que Netflix est une application qui offre un accès à plusieurs contenus qui ne sont pas examinés individuellement par Apple, et qui est pourtant disponible sur l’App Store. De plus, Microsoft a parlé à Apple d’une application appelée Shadow, qui permet aux utilisateurs d’accéder à leur bibliothèque de jeux PC à distance à partir de n’importe quel appareil iOS.

En conséquence, plutôt que de négocier, Apple a rapidement supprimé Shadow de l’App Store.

Microsoft essayait de comprendre comment Shadow, Netflix et d’autres applications «interactives» similaires pouvaient exister dans l’App Store alors qu’Apple refusait d’approuver xCloud. Microsoft a présenté Shadow comme exemple d’un tel service, seulement pour le voir soudainement retiré du magasin.

Apple a ensuite autorisé Shadow à revenir sur l’App Store, mais uniquement parce que l’application offre un accès complet à un PC Windows, plutôt que d’être quelque chose de spécifique au jeu (bien que le but principal de l’application était de permettre aux utilisateurs de jouer à des jeux PC sur iOS). xCloud, en revanche, a dû être reconstruit en tant qu’application Web pour fonctionner sur iPhone et iPad.

À plusieurs reprises, Apple a pris position contre des applications offrant des fonctionnalités similaires à celles de l’App Store et de son propre service de jeux Apple Arcade. L’année dernière, la société a déclaré qu’elle autorisait les jeux en streaming sur l’App Store, mais uniquement s’ils étaient soumis en tant qu’applications individuelles. En plus de dire qu’il n’avait pas l’intention de porter préjudice à l’application Shadow, Microsoft a mentionné que les décisions d’Apple liées au streaming de jeux sur iOS entraînaient une «mauvaise expérience pour les clients».

Cette dispute publique a maintenant débordé dans la bataille d’audience entre Epic Games et Apple, avec des avocats du côté d’Epic interrogeant les représentants de Microsoft et de Nvidia sur leurs difficultés à apporter des applications de jeu en nuage sur iOS.

Il est difficile d’imaginer que cela changera quoi que ce soit dans la décision d’Apple de ne pas autoriser xCloud et d’autres services similaires sur l’App Store, mais cela aura peut-être un impact sur la décision du tribunal, car la société fait l’objet d’une enquête pour pratiques de monopole.

