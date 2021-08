Apple a lancé un programme de service gratuit pour les unités iPhone 12 sans bug sonore

Apple a dû faire face à sa juste part de bugs matériels sur iPhone au fil des ans. Le plus mémorable est peut-être “Antennagate”, qui était le nom de la controverse entourant l’antenne de l’iPhone 4. Les utilisateurs ont découvert que le simple fait de toucher le coin inférieur gauche du téléphone réduirait considérablement la force du signal. Cela a conduit à d’innombrables appels interrompus. Plus d’une décennie plus tard, un autre problème matériel fait son apparition. Apple a récemment lancé un programme de service pour les modèles iPhone 12 et iPhone 12 Pro rencontrant des problèmes de “pas de son”.

Meilleure offre du jour Les AirPods Pro viennent d’atteindre le prix le plus bas du mois sur Amazon ! Prix ​​catalogue : 249,00 $ Prix : 189,99 $ Vous économisez : 59,01 $ (24%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

“Apple a déterminé qu’un très faible pourcentage d’appareils iPhone 12 et iPhone 12 Pro peut rencontrer des problèmes de son en raison d’un composant qui pourrait échouer sur le module récepteur”, écrit la société. « Les appareils concernés ont été fabriqués entre octobre 2020 et avril 2021. »

On ne sait pas à quel point ce problème est répandu, mais le fait qu’Apple ait créé un programme de service en dit long. Comme le note Apple, il existe des unités iPhone 12 et iPhone 12 Pro qui n’émettent pas de son du récepteur pendant que des appels sont passés ou reçus. Si votre téléphone présente ces problèmes, il peut être éligible au service gratuit dans le cadre du programme Apple. Il convient de noter qu’Apple ne couvrira aucun modèle d’iPhone 12 mini ou d’iPhone 12 Pro Max. Vraisemblablement, ces deux modèles n’ont pas été confrontés aux mêmes problèmes que les iPhone 12 et 12 Pro.

Comment faire en sorte qu’Apple répare l’iPhone 12 sans problèmes de son

Si vous souhaitez profiter de ce programme, vous devrez contacter directement Apple. Dans certains cas, Apple permet aux utilisateurs de saisir le numéro de série de leur appareil pour déterminer l’éligibilité. Cela ne semble pas être le cas pour ce programme de service. Par conséquent, vous devrez contacter Apple pour vous assurer que votre téléphone est éligible avant de l’envoyer.

Une fois que vous savez que votre téléphone est éligible, vous pouvez suivre quelques méthodes :

Que vous expédiiez votre téléphone ou que vous l’emmeniez dans un magasin de détail, assurez-vous de le sauvegarder. Apple note également que si l’iPhone 12 ou 12 Pro présente des dommages qui affectent la capacité de résoudre le problème d’absence de son, ce problème devra d’abord être résolu. Ces réparations peuvent vous être facturées, en fonction de ce que Apple doit faire pour résoudre le problème d’absence de son.